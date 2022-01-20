سعادة أكثر.. نتائج أفضل

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حكومة دبي تسعى دائماً للوصول إلى مستويات جديدة في تطوير العمل الحكومي، على قاعدة تعزيز مفاهيم التميز والريادة والإبداع، وترسيخ قيمة السعادة لكل من يعيش على أرض دبي.

لذلك ثمة دراسات حول سعادة موظفي حكومة دبي ومتعامليها، توضع بين يديّ «برنامج دبي للتميز الحكومي» سنوياً، ثم يصار إلى مشاركة التقارير النهائية مع الجهات الحكومية من أجل العمل على تحسين النتائج بشكل مستمر، تكريساً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في الإعلان عن نتائج دراسات سعادة موظفي ومتعاملي حكومة دبي في 18 يناير من كل عام.

نتائج دراسة المؤشر للعام 2021، تعكس مستوى الخدمة وبيئة العمل في القطاع الحكومي وفي مجتمع دبي، وتقدّم معطى راسخاً وعلى أسس علمية، بأن العمل الحكومي في دبي يسير بخطى واثقة لتحقيق الأهداف المرسومة، وذلك من خلال ما قدّمته نتائج دراسة مؤشر السعادة من مستويات مرموقة. وإذا توقف المرء عند الإشارة إلى الجهات الحكومية التي حققت النسب الأعلى في نتائج دراسة مؤشر سعادة الموظفين، فإننا أمام خط تحفيزي يعزز التنافسية والتسابق على تحقيق الأفضل.

في ظل هذه الدينامية والحيوية، تجد الجهات الحكومية نفسها مدعوة إلى مراجعة نتائج الدراسات والوقوف على توقعات وتطلعات الموظفين والمتعاملين، والحرص على إشراك المتعاملين من أجل رفع مستوى توقعاتهم إلى درجات أعلى، والارتقاء بمعايير التميز في العمل الحكومي.

العمل الحكومي ليس نشاطاً فوقياً، بل يتعامل مع الناس، لذلك فإن هذا المنهج العلمي في قياس مؤشرات سعادة الموظفين والمتعاملين يرسخ مساراً تطويرياً مبدعاً في الإمارات ودبي، جوهر هذا المسار يتجلى في حقيقة مفادها، أن خدمة الناس هي أساس العمل الحكومي، لذلك تضع حكومة دبي ثقتها العالية بموظفيها وبكوادرها المؤهلة والموهوبة، وتعمل على نحو دؤوب على تطوير نهجها الإداري، واضعة الريادة نصب عينيها، في ترسيخ قيمة السعادة في دبي التي بات اسمها بحدّ ذاته رديفاً للسعادة.