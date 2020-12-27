حدث يتجدّد.. وانتعاش يتعاظم

أحداث فارقة تؤكد من خلالها الإمارات يومياً أمام العالم أجمع أن الحياة فيها مستمرة، وترحيب يتجدد بأن أبوابها مفتوحة أمام الجميع، ففي حدث آخر، تسبق دبي إلى تنظيم أولى الفعاليات الكبرى حضورياً، في هذا الوقت الذي يعاني فيه العالم من ظروف الجائحة، إذ تحتضن دبي اليوم النجوم في مؤتمرها الرياضي الدولي، ما يقدم دلالة جديدة على ازدياد مؤشرات الانتعاش وإعادة تنشيط دورة الحياة بمختلف أشكالها في دبي وسائر أنحاء الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة.

حدث إثر حدث، تتوزع هنا وهناك على أرض الإمارات، جاءت كحصاد طيب لرؤية وحكمة وتوجيهات القيادة الرشيدة، وسيراً على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يؤكد «أننا يجب ألا ننتظر المستقبل بل نصنعه»، كما قال منصور بن محمد، رئيس مجلس دبي الرياضي.

هذا المؤتمر المنعقد في دورته الخامسة عشرة، تحت شعار «كرة القدم في القمة»، كانت حكومة دبي حريصة على انعقاده في موعده السنوي المعتاد، في تأكيد على أن الإمارات كانت وستبقى في جميع الظروف ملتقى العالم.

وغني عن القول، أن هذا التحدي لاقى صداه الإيجابي الجميل المتمثل في توافد الضيوف من النجوم العالميين والمختصين في كرة القدم من داخل الإمارات والخارج، وصنّاع القرار وممثلي الأندية والمنتخبات المتنافسة للفوز بجائزة «دبي غلوب سوكر»، التي تقام بالتزامن مع فعاليات هذا المؤتمر الذي يسهم في صناعة مستقبل أفضل لكرة القدم في الدولة والمنطقة والعالم، كونه أصبح منصة عالمية سنوية، تشهد استعراض واقع كرة القدم وآفاق تطورها.