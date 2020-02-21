سوريا وضرورة الالتفاف العربي

سوريا اليوم بحاجة إلى موقف عربي موحد لنسف كل المخططات الغربية على هذا البلد، العدوان التركي على شمال سوريا هو عدوان على دولة عربية شقيقة واحتلال لأرضها وتعريض أهلها للقتل والتهجير.الإمارات من الدول السبّاقة الداعية إلى الحضور العربي في سوريا، على اعتبار المرحلة المقبلة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري، حرصاً على سوريا وشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها.

وقد أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن ما يجري في إدلب من مواجهات خطيرة يدرك أبعاد غياب الدور العربي، مشيراً إلى أن عودة الدور العربي لمواجهة تحديات الأمن العربي أصبح أكثر من ضرورة.

دمشق متيقنة أن عزلها عن عروبتها هو هدف أنقرة، فالعملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا غزو لأراضي دولة عربية، وعدوان على سيادتها، ولا تنم إلا عن نظام مرتكب للمجازر يتلطى بالشعارات الإنسانية وهو الأبعد عنها. فأردوغان يتجه إلى الحرب كلما واجه أزمة لها علاقة ببقائه، لكنه لا يفهم بعد أن الإصرار على موقفه سيجر بلاده إلى عزلة دولية.

أرض سوريا أرض عربية وأمنها جزء من الأمن العربي، والاعتداء بهذه الصورة التي نراها على وحدة التراب السوري تهديد للأمن القومي العربي الجماعي، فسوريا بحاجة إلى التفاف عربي حولها لصد كل تدخل أجنبي على أراضيها، وحماية الشعب السوري وصون حقوقه.