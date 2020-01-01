عام التسامح والإنجازات

كعادة الدول في سرد أهم الأحداث والإنجازات في نهاية العام، يصعب علينا هنا السرد والحديث عن الإنجازات والمبادرات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات في 2019، حيث كان عاماً متميزاً للإمارات وشعبها في العديد من المجالات.

ففي المجال الاقتصادي شهد العام 2019 تحقيق دولة الإمارات قفزات نوعية في مختلف المؤشرات التنافسية العالمية التي عكست ريادتها ونجاحاتها في مسيرة التنمية المستدامة التي انتهجتها بتوجيهات من قيادتها الرشيدة التي تسعى لبناء مجتمع السعادة والرفاهية

واتسع نطاق الإنجازات ليشمل كافة القطاعات، بما فيها الفضاء، حيث شهد شهر سبتمبر انطلاق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري لمحطة الفضاء الدولية. ليكون بذلك أول رائد فضاء إماراتي وعربي ينجح في إنجاز هذه المهمة التاريخية، كما واصلت الدولة استعداداتها لإطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ لتحجز بذلك مكانها بين نخبة كبرى دول العالم المتطلعين للفضاء.

وخلال عام التسامح واصلت الدولة مد يد العون لإغاثة المحتاجين في مختلف أنحاء المنطقة والعالم، كما شهدت الإمارات زيارات تاريخية رسختها كعاصمة عالمية للتسامح، حيث احتضنت في فبراير اللقاء التاريخي بين فضيلة شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وتم ضمن اللقاء الإعلان عن وثيقة الأخوة الإنسانية التي تعد أكبر وأهم وثيقة في التاريخ تعكس التسامح بين الأديان.ومع انطلاق عام الاستعداد للخمسين، الذي سيشهد أيضاً إقامة «إكسبو 2020»، تمضي الإمارات قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات، وتصدر مؤشرات التنافسية العالمية.