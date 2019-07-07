الاتصال وسيلة تقدم الحكومات

مدى فاعلية وتطور عمل الحكومات مرهون دائماً بمدى اتصال وتواصل هذه الحكومات مع المجتمع، فالاتصال هو حلقة الوصل الرئيسية بين الحكومة والمجتمع، وهو أيضاً الذي يصنع جسور التواصل بين الحكومة وكل الجهات الأخرى في العالم كله، وكلما تطورت وسائل الاتصال زادت فاعلية الحكومة وتطور أدائها وقيامها بمهامها في خدمة المجتمع والوطن ككل، وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً خاصاً للاتصال الحكومي وتسعى دائماً إلى أن يواكب أحدث التوجهات وأفضل الممارسات المتبعة في الاتصال الحكومي، وقد حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تخريج دفعة جديدة من منتسبي «دبلوم خبراء الاتصال الحكومي»، وأكد سموه حرص الدولة على تطوير الاتصال الحكومي قائلاً: «نريد لاتصالنا الحكومي أن يكون أكثر قرباً للمجتمع.. يبني وعياً وطنياً.. ويصنع قنوات متجددة تلامس حاجات الناس». وأضاف سموه: «الاتصال شريك فعّال لنجاح أي مؤسسة.. وأداة تساهم في تقدم الحكومات.. بالاتصال نحول الرؤى والطموح.. ونصل إلى واقع ملموس يشهده الجمهور».

ويركز برنامج «دبلوم خبراء الاتصال الحكومي» على أهم توجهات الاتصال الحكومي الحديث والتفاعل المباشر مع أبرز الخبراء والأكاديميين المحليين والدوليين، وكذلك التعاون مع جامعة أكسفورد للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الاتصال الحكومي لعدد من الجهات والمؤسسات الإعلامية الرائدة، والتعرف على أهم مستجدات الاتصال الحكومي. ويناقش البرنامج أحدث توجهات الإعلام والاتصال الحديث خاصة وسائل الإعلام الاجتماعي والتواجد الحكومي على هذه الوسائل، وتطوير الحملات الاتصالية وإدارة الأزمات الإعلامية.