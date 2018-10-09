إمارات الرفاهية والسعادة

تضع دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسان على رأس أولوياتها، ولهذا تهتم القيادة الرشيدة في الدولة بكل ما يخص الإنسان، سواء المواطن أو المقيم، وخاصة مايتعلق بصحته وسعادته وراحته، وهو ما أكده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بمناسبة اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة سموه، إنشاء مركز عالمي للقلب.

حيث أكد سموه أن «رفاه وسعادة المواطنين والمقيمين هما محور اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم»، ويأتي هذا المشروع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعماً لأهداف خطة دبي 2021 الرامية لضمان أفضل أشكال الحياة الصحية لجميع أفراد المجتمع الإماراتي، مع العمل على إمدادهم بمستويات الرفاه الاجتماعي بما يضاهي ما توفره أفضل المدن العالمية.

كما يعزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للسياحة العلاجية في المنطقة، ولهذا سيتم مراعاة توافق مركز القلب العالمي الجديد في تجهيزاته وممارساته الطبية مع أرقى المعايير والبروتوكولات الدولية، وبشكل يعكس المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، ويبرز الفرص الاستثمارية التي توفرها في أحد أهم المجالات الحيوية ذات الأثر المباشر في حياة المواطنين والمقيمين، وفي دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

دولة الإمارات في ظل قيادتها الحكيمة لا تتوقف مسيرتها في التنمية والتطوير، لتظل دائماً في قائمة الدول الأفضل عالمياً لحياة الإنسان بشكل عام، ولتحقيق الرفاهية والسعادة لمجتمعها بشكل خاص.