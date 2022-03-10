الأسئلة الخطيرة.. التي غيرت البشرية!!

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع الأسف، في أروقتنا العلمية في عالمنا العربي، بل وفي أوساطنا الاجتماعية، حالة من التذمر والرفض للأسئلة، خاصة عندما تصدر من الأطفال وتساؤلاتهم، فكما هو معروف، تأتي مباشرة وعفوية وغير متوقعة، لذا، تكون ردة فعلنا عند عجزنا عن الإجابة، التوبيخ والقمع، أو حتى السخرية، بينما لدينا شواهد عن أسئلة طرحها الأطفال في صغرهم، وغيروا بها تاريخ الإنسانية، بل بسبب أسئلة الصغار، نشأت علوم جديدة، لم تكن تعرفها البشرية من قبل، وخير مثال، أشهر سؤال في العالم أطلقه العالم نيوتن، لماذا سقطت التفاحة؟

أسوق هذه الكلمات، بعد قصة روتها لي صديقة، تقول إنها خلال مشاهدتها للتلفاز، وكانت بجانبها طفلتها، حيث ورد خبر، أن في آيسلندا وقع زلزال بركاني، دفع السلطات لرفع تحذيرها لحركة الملاحة الجوية إلى مستوى خطير جداً، تقول كنت في أمان الله، عندما سألتني طفلتي، البركان أين يقع، فأجبتها على الأرض.. صمتت الطفلة قليلاً ثم قالت: الملاحة الجوية يقصدون الطائرات؟ أجابتها الأم نعم، فقالت الطفلة: ما العلاقة بين بركان يقع على الأرض وطائرة تطير في السماء؟ تقول الأم، صمتّ، وجعلت أنظر نحو الصغيرة، وهي تنتظر أن أجيبها، تقول شعرت أن الدم يرتفع لوجهي، وكأنها تسخر مني، وكل الذي فعلته، أنني غادرت وتركت الغرفة لها!..

غني عن القول، أن هذا التصرف نوع من القمع لهذه الطفلة الصغيرة، والتي كما يظهر لديها حس علمي ونباهة، فهي قدمت لسؤالها بعدة تساؤلات مسلم بها، مثل أين يقع الزلازل، ونوع الملاحة الجوية، وبأنه يقصد بها الطائرات، وهذا الربط والذكاء، كان يفترض أن يسعد هذه الأم، لا يسبب لها كل هذا الغضب الصامت، والتصرف الصحيح، أن تمتدح ذكاء طفلتها أولاً، ثم تشجعها، وتقول لها إنني لا أعرف الإجابة الآن، ولكنني سأبحث، وأنت أيضاً يا صغيرتي ابحثي، وسنجلس في ما بعد ونتحدث عن الموضوع، ومن الممكن أن تشرك الأب والإخوة في النقاش.

الذي يؤلم، أن عمليات قمع تساؤلات أطفالنا، تحدث حتى في بعض المدارس من معلمين ومعلمات، لأن الأسئلة تزعجهم، فالبعض يخشى من الأسئلة التي لا يعرفون لها إجابة، لذا، يلجؤون للقمع والتكميم.. بقي أن نقول لهذه الطفلة، إن التفسير العلمي، أن الموجات الكهرومغناطيسية تنشأ من مركز الزلزال، وتنتشر على طول وعرض المنطقة، ويمكن أن تؤثر في الأجهزة الملاحية الخاصة بالطائرات. وإن كنت متأكدة أن هذه الطفلة ستعود وتسأل، ما الموجات الكهرومغناطيسية؟ وكيف تنشأ؟ وكيف تنتشر؟...