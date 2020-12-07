عن الإمارات في الخارج

كيف تحصل على ما تريد؟ قد يقول أحدهم متسرعاً: إما أن تجبره على فعل ذلك أو تدفع له المال. ولكن هذه الطرق في الإقناع ليست الطرق الوحيدة، فهناك طرق أخرى للتأثير ومن أهمها المصطلح المتداول بكثرة «القوة الناعمة».

يقول جوزيف ناي إن «القوة الناعمة هي القدرة على الحصول على ما تريد دون استخدام الإرغام أو دفع الأموال». فالقوة الناعمة هي القدرة على جذب الآخر إليك.

ولأهمية هذا المصطلح تقيس الدول قوتها الناعمة بالمقارنة مع غيرها ويتم ترتيب كل دولة حسب مؤشرات مختلفة. ومن هذه المؤشرات صورة الدولة في الخارج.

حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية عام 2020، والتي احتلت الإمارات فيه المرتبة الرابعة عالمياً والأولى عربياً في مؤشر القوة الناعمة.

للإمارات عدة مبادرات متنوعة عززت من صورة الدولة في الخارج، وإحداها كانت «الهوية الإعلامية». تميزها لم يكن فقط في فكرتها المتفردة وهي إيجاد هوية مشتركة حيوية للدولة بل حتى في طريقة التصميم، فتم بناء عدة شعارات من قبل 7 فرق من 7 إمارات، ثم تم الاختيار عبر التصويت الإلكتروني لأي شخص خارج أو داخل الدولة. تميز الفكرة والتصميم والاختيار هي أحد جوانب تميز الدولة في إدارة صورتها وسمعتها في الخارج.

إدارة السمعة هي إحدى الأدوات التي تستفيد منها الدول للجذب والتأثير الدولي والجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء وإدارة وتعزيز السمعة للدولة تأتي بالآثار المطلوبة عندما يقترن القول بالعمل، فتنجح الدولة في التعبير عن ثقافتها وقيمها وتراثها وتاريخها وتميزها التنموي للمجتمع الدولي بأسلوب حضاري.