النمو في الإمارات.. تفوّق كبير يتجاوز المعدلات العالمية

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يشهد عام 2024 في دولة الإمارات عموماً، وفي إمارة دبي بصفة خاصة، توقعات للنمو عند حدود 4.4%، وهو مستوى يفوق المتوقع في دول عدة متقدمة. ويأتي ذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم والمخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي يكبّل الاقتصاد العالمي لسنوات.

ولم يكد ينهي العام شهره الرابع حتى برزت توقعات لنمو أقوى للعام عند مستوى 5.7%، حيث تُظهر دولة الإمارات مرونة اقتصادية قوية بدعم من المبادرات الاستراتيجية للحكومة وتعزيز جهود التنويع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهكذا تواصل دولة الإمارات مرة أخرى التفوق على المستويات المتوقعة للنمو العالمي. وبعد تعديلات إيجابية للتوقعات العالمية خلال شهر أبريل الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 3.2% لعام 2024، فيما وضعت إس آند بي غلوبال توقعاتها عند 2.6% فقط. أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) فقد توقعت أن تكون نسبة النمو عند 3.1% عالمياً.

وبالنسبة للدول الأكبر عالمياً، ففي الصين النمو المتوقع عند 4.9% مقارنة بنسبة 4.7% بدفع من ميزانية الصين التوسعية. وفي الاتحاد الأوروبي النمو متوقع عند 0.7% حالياً من 0.6% سابقاً للعام 2024 بدفع من تحسن الطلب المحلي.

وبالنسبة للولايات المتحدة، فالنمو المتوقع عند 2.6% من 2.1% سابقاً للعام 2024. وهذه الأرقام تبرز بجلاء تفوق أداء الاقتصاد الإماراتي على كبرى الاقتصادات العالمية.

وفي دبي يتوقع أن يسجل النمو مستويات تفوق 5.5% بدعم من القطاعات غير النفطية كالعقارات والسياحة والنقل واستثمارات التكنولوجيا والخدمات المالية التي تشكل أساساً في مسار النمو الاقتصادي مما يسلط الضوء على القدرة على التكيّف ودعم السياسات والابتكار.

وتؤكد دبي بذلك قدرتها على المنافسة خليجياً وإقليمياً وعالمياً في ظل القدرة على تأمين التمويل السهل، الأطر التنظيمية، المناخ الصديق للأعمال والسياسات التقدمية التي تجتذب المستثمرين والشركات، إلى جانب مبادرات مثل التأشيرة الذهبية والمناطق الحرة، وجذب المواهب والشركات، مما يسهم بدوره في التنويع الاقتصادي.