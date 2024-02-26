فرجان دبي والبعد الاجتماعي

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عندما تريد المحافظة على امتداد القيم وتعزيزها بين أفراد مجتمع وتواصلهم المجتمعي، يجب إحياء أحد أهم مقومات الحياة المجتمعية الأسرية "فرجان دبي"، أحد أهم المبادرات الاستراتيجية المرتبطة بثقافة الماضي من خلال روح المكان وكل ما يتصل به تواصل مع الآخرين.

الفرجان كمصطلح محلي يطلق عليه أيضاً حارة، وهي الحي السكني البسيط، مكون من عدة مجتمعات بسيطة، يجمعهم ترابط أسري أو بعض العلاقات الاجتماعية، كانت تمثل القيم الأصيلة في وقتٍ سابق، بينهم تواصل وألفة وتماسك وقلوب مقربة لبعضها البعض، هي ضمان لتعزيز الهوية الوطنية وللمحافظة على الإطار العام للمعني الحقيقي لمفهوم "الفريج".

"فرجان دبي" لم تكن مجرد فكرة، بل تمثل جهدًا استراتيجيًا لتعزيز البعد الاجتماعي والتركيز على جودة الحياة الوطنية في دبي، حيث أتى تطوير البنية التحتية المجتمعية والمرافق العامة تماشياً مع النقلة النوعية للحياة الاجتماعية وتطورها.

إن الهدف الاستراتيجي من هذه المبادرة هي خلق مساحات حيوية تشجع على التفاعل الاجتماعي وتعزيز الروابط بين السكان، مما يسهم في إعادة تقوية النسيج الاجتماعي للأحياء السكنية للمدينة. ومن خلال توفير كافة سبل الرفاهية من متنزهات، مراكز ترفيهية، ومساحات خضراء، تسعى "فرجان دبي" بأن تكون مبادرة تحسينية أحد أهدافها المحافظة على الصحة العامة والرفاهية، مع تشجيع أسلوب حياة نشط وصديق للبيئة.

إن أهمية هذه المبادرة تخطت البعد الاجتماعي لتشمل مفهوم الاستدامة والتنمية الاقتصادية لخدمة البشر، من خلال دعم الممارسات الحسية الصديقة للبيئة وتوفير بنية تحتية توفر كافة الالتزامات اللازمة لمجتمعات أكثر استدامة لإرثها وهويتها، تسهم "فرجان دبي" بأن تكون ذراعاً معززاً للاقتصاد المحلي، مع هدف الدمج الثقافي الذي يعتبر أيضًا جزءًا أساسيًا من المبادرة، حيث تعمل على تعزيز التفاهم المتبادل والثقافي المتنوع بين السكان والجهات الحكومية، مما يساعد على بناء مجتمع متكامل ومنفتح على الجميع.

تأتي المشاركة المجتمعية لتلعب دورًا محوريًا في نجاح "فرجان دبي"، حيث تشجع السكان على أن يكون لهم دور فعال في تحسين مجتمعاتهم من خلال أفكارهم القائمة على إحياء التواصل المجتمعي، هذا النوع من المشاركة يعزز الشعور بالوطنية والانتماء، علاوة على ذلك، تساعد هذه المبادرة في توفير الفرص الاقتصادية للشباب الإماراتيين من خلال جذب الاستثمارات والمشاريع الناجحة.

هذه المبادرات الوطنية الاستراتيجية تجسد التزام توجهات إمارة دبي بتحقيق توازن بين سبل العيش المتطور والتطور العمراني والحفاظ على جودة الحياة المحلية والمحافظة عليه كارث ثقافي وعادات وتقاليد اجتماعية بها تشجيع على الترابط الاجتماعي بشكل مستدام، هدفها تحقيق رؤية دبي كوجهة عالمية رائدة للعيش والعمل، مؤكدة على أهمية بناء مجتمعات متكاملة محافظة على هويتها ومهتمة بماضيها وحاضرها من أجل مستقبل مستدام.