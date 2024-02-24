معارض الكتب وشغف القراءة

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تعتبر معارض الكتب واحدة من أهم المناسبات التي أجد فيها متعة كبيرة، وهذا الشغف لدي يتزايد مع الوقت حتى لم تعد الحدود الجغرافية حاجزاً أمام زيارتي لباقي المعارض خارج دولتنا الحبيبة الإمارات، بل تزايدت المتعة والفضول والرغبة لدي في الخروج من دائرة المحلية إلى العالم الأوسع، لاسيما أن هذا العالم يتشابه ويتفق على حب القراءة وشغف اقتناء الكتب والإصدارات على اختلاف موضوعاتها.

لقد سنحت لي فرصة ثمينة وعظيمة للسفر إلى معرض سلطنة عمان الذي يقام في الفترة من 21 فبراير لغاية 3 مارس 2024، خلال فترة إقامتي التي لم تتجاوز الثلاثة أيام، كانت أياماً رائعة، جميلة، مفعمة بالثقافة والقراءة والمعرفة والتعرف على أحدث الإصدارات الثقافية والتاريخية والتراثية على اختلافها، ولا سيما التاريخ الخاص بسلطنة عمان ذلك التاريخ الممتلئ بالبطولات والأساطير والحكايات والخرافات والثقافة التي تعكس ماضي وأصالة هذا البلد الجميل بكل ما فيه من ثقافة وعلم وتاريخ متأصل حتى الجذور.

لقد تعرفت خلال تلك الزيارة القصيرة على عدد كبير من المثقفين العمانيين، وقد انبهرت حقيقة بهذا التنوع الكبير في مجال التصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي والصناعة اليدوية والمتاحف الشخصية التي تشتمل على عدد كبير من تراث هذا البلد العظيم، كما زرت العديد من الأجنحة واقتنيت العديد من الإصدارات التاريخية والتراثية التي تصب في تاريخ عمان، وأتيحت لي فرصة التعرف على العديد من الشخصيات الأدبية المرموقة التي حضرت المعرض، والاستماع لتجربتها عن رحلة الكتب والكتابة من خلال معرض الكتاب.

خلال تلك الأيام القليلة أبحرت في عالم الكتب والنشر، واستطعت التعرف على أكبر قدر من الناشرين والمهتمين بصناعة الكتاب والنشر والتوزيع.

إن معارض الكتاب بالنسبة لي ليست مجرد زيارة، بل تعددت لشراء الكتب على اختلاف أنواعها والسعي نحو الاستفادة منها في كتابة البحوث والمقالات اليومية والدراسات البحثية، كما كانت لدي فرصة لحضور الفعاليات والمحاضرات والورش والجلسات للتعرف على الإصدارات الحديثة التي تقام في معارض الكتاب بشكل مستمر لتوعية الجمهور. لقد كان لمعارض الكتب دوماً أثر بالغ في تكوين شخصيتي الثقافية وإثراء معارفي منذ نعومة أظفاري، فمن خلالها أدركت طريقي ومستقبلي، ومن خلالها علمت الذي أريده، والذي أحاول أن أحققه بشكل مستمر ولا تزال رحلة البحث عن الكتاب هاجسي والقراءة طريقي والمعرفة واحدة من أهدافي المتجددة والمستمرة.