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تطورت النظريات المتعلقة بسياسة الإعلام لتشكل مفاهيم ونظريات جديدة يجب أن تتماشى مع أسلوب النهج الحالي من التطور حتى أصبح المفهوم الجديد يتحول إلى الإعلام الاقتصادي، أحد أهم التوجهات الاستراتيجية التي أصبحت قطباً أساسياً ضمن فروع الإعلام، حيث يقوم بدراسة المتغيرات في عالمنا الجديد ويقدم استنتاجات تحليلية داخل المجتمع والمفروض أن تكون بشكل سليم، ويكمن في نقل صورة عامة عن الوضع الذي من المفروض أن يكون جزءاً كبيراً منه رسائل طمأنة واستقطاب من هم في الخارج.

تكمن أهمية الإعلام الاقتصادي في تحريك المياه الراكدة نحو جميع الأقطاب العالمية في تعبير ممتاز عن الوضع الاقتصادي للدول والجماعات. في سبيل تعزيز مفهوم المنافسة لاكتساب المردود المالي والاقتصادي للدول.

إن تأثير رسائل الاقتصاد الإعلامي بصورة مستمرة له أثر كبير على كافة مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمحلية والدولية، لكي يتخطى تحديد الأهداف التي توضع له وفي ظل جميع السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية المتمثلة بالنتائج المتوقعة، وما سوف يأتي بعد ذلك من إصدار القوانين الاقتصادية التي تخدم المجتمع، الإعلام شريك فعال في التنمية الاقتصادية وهو جزء مهم في التأثير على الرأي العام، عندما تبدأ مرحلة قيادة الاتجاهات التي تخدم الحكومة، وتكون ضد الأزمات الاقتصادية بأنواعها المختلفة في جميع الأحداث من خلال نهج التغطيات والمعلومات والصور والأرقام والدخول في تفاصيل الأرقام التحليلية لقياس مدى التأثير المطلوب وما هو أقصاه المؤثر.

يجب أن تسعى قطاعات الإعلام إلى تطوير هذا المفهوم حيث أصبحت نظرية الاقتصادي الإعلامي تسعى إلى تعزيز وتطوير الدراسات التي تتعلق بين الاقتصاد والإعلام، من أجل توظيف هذه المعرفة الاقتصادية بطرق وأساليب متطورة من خلال بناء أسس جديدة تشرف عليها المؤسسات الإعلامية.

إن الدخول والتركيز على هذا المفهوم يعتبر مرحلة مثيرة للاهتمام وتتركز على تسليط الضوء على أثر المتغيرات الاقتصادية ودورها في التنمية وما هي أهمية القرارات التي تتبعها نتائج التوجهات الاستراتيجية ؟، إنها صناعة لعناوين إعلامية مؤثرة ومرحلة مكملة للبناء التي تخدم رؤيتنا، لذلك يعد إنتاج المواد الاقتصادية بطريقة مميزة أهم مميزات الإعلام الاقتصادي لما يشكله من تأثير مباشر للجماهير المستقطبة، ويأتي ذلك في أهمية المعرفة الواسعة باهتمامات الناس ومتطلباتهم، والذي يتركز على الاهتمام بالمواد والأخبار والأنشطة وتطوير البحوث الاقتصادية من خلال تنوع الرسائل الإعلامية المختلفة.