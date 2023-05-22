نحن والقراءة وأطفالنا

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ونحن في خضم فعاليات معرض أبوظبي الدولي تزداد الأنشطة الثقافية وتتعدد على حسب كل نشاط، ولكن نتفق جميعا إنها كلها تدور تقريبا حول موضوع المعرفة والقراءة والثقافة والكتب، دعونا نتساءل ما أهمية القراءة؟ ما الفوائد التي يمكن أن نجنيها من القراءة؟ القراءة تعد من أعظم النعم التي نستشعر جمالها وقوتها ويمكن للمرء الحصول على نتائج معرفية تمنحه القوة والتميز منها، ورغم سهولتها إلا أن روادها وممارسيها قلة، وهؤلاء القلة هم من يبتكر ويصعد سلالم النجاح والمجد والمعرفة.

والقصد بالقراءة أن تسعى للمعرفة والثقافة والتزود بها، أن تصبح القراءة جزء من حياتنا فالقراءة لها أثرها العظيم، يقول الفيلسوف والسياسي الانجليزي جون لوك: "القراءة تمد العقل فقط بلوازم المعرفة، أما التفكير فيجعلنا نملك ما نقرأ". ذلك أن القراءة هي التي تغذي عقولنا بالمعارف،

وتقوي حضورنا وشخصياتنا نحو التفكير والإبداع.

القراءة تفتح باب المغامرات وتعلمنا الأشياء الجديدة ومهارات اللغة وتنمية القدرة على الكلام والحديث وبناء المفردات ،القراءة فرصة لتعلم أطفالك المعرفة بطريقة بسيطة وسهلة، فرصة أن ينشئ أطفالك مع الكتب هي لحظات خاصة تعزِّز من ترابطك العاطفي معهم، ومعارض الكتب هي فرصة يمكن لها أن تثير اهتمام طفلك الصغير المُحب للاطلاع.

القراءة المستمرة تساعد على تنمية قدرات ومهارات الطفل والتي في العادة تحتاج للدعم والتوجيه والتعليم المستمر. القراءة هي عملية مشتركة يمكن لها أن تعزز علاقة الطفل بأسرته من خلال القراءة وتعزيز الذكاء الوجداني.

إن القراءة تؤثر على الطفل وتزيد مستوى ذكائه وتمنح الطفل قدرة على مواجهة الأحداث والصعاب المستقبلية، فضلا عن تعزيزها تركيزه وتفتح أمامه آفاق من مهارات الاستماع والخيال.هناك الكثير من الدراسات التي تثبت أن الطفل قادر على تعزيز مهاراته منذ عمر الثانية ، لذلك يمكن لنا أن نعزز قدراته على التعلم والقراءة مستقبلاً، لأن الطفل في هذا السن يمكن له حفظ الحروف والكلمات والأرقام و يجعله نابغة وتميز بين أقرانه في سنين دراسته الأولى.

يمكننا تعزيز مهارات الطفل مثل تخصيص وقت القراءة اليومية، والذهاب مع الطفل إلى المكتبة، ولا ننسى أن معارض الكتاب اليوم تعد فرصة حتى يتعلم الطفل اختيار الكتب التي يرغب بها، والحقيقة كلنا نحتاج للقراء والبحث عن المعرفة واختيار الكتاب الذي نحبه، مثلما يحتاج الجميع للغذاء والماء والهواء فإننا جميعا نحتاج إلى الكتب التي تنمي أفكارنا ومعارفنا وتقوي عقولنا.