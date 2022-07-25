رفاهية متكاملة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسير دولة الإمارات نحو المستقبل وفق استراتيجية متكاملة أساسها الإنسان الذي هو رأسمالها الحقيقي، وأهم عناصر ثروتها، ورهانها الرئيس في مضمار التنافس العالمي. من هذا المنطلق، تضع على رأس أولوياتها توفير أفضل الخدمات ومختلف سبل الراحة للمواطن ورفاهيته.

وفي قرار جديد، يعكس هذا النهج الثابت، وبتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، اعتمدت يوم أمس لجنة التنمية وشؤون المواطنين، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، البدء الفوري بتوزيع 2000 قطعة أرض سكنية بمنطقة أم نهد الرابعة، على المواطنين، ضمن برنامج إسكان المواطنين الذي يهدف لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم الذي يلبي احتياجات الأسر المواطنة من أجل الارتقاء بجودة حياتها، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال توفير السكن الملائم، بما يتسق مع منظومة الرفاه المجتمعي والأمن الاجتماعي التي تحرص الإمارات على إرساء دعائمها، وترسيخ مقوماتها لمواطنيها، وبما يتوافق مع جهود استكمال تطوير وتنفيذ الاستراتيجية التنموية والحضرية لإمارة دبي كي تكون المدينة الأفضل للعمل والحياة في العالم.

غني عن القول، إن اعتماد الإمارات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 يشكل خريطة طريق نحو ريادة عالمية في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الأسعد عالمياً، حيث تعمل على التطوير المستمر، وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المحوري، كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى الانتقال من مفهوم الحياة الجيدة إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة، ما يسهم في تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.