الجوهر الحقيقي للحياة

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كل واحد منا، في حياته ميزة وأفضلية عن الآخرين، مهما كان المستوى العلمي أو الفارق المادي، لأن العلم والماديات لا دخل لهما في الجوانب العقلية والروحية.

لكن المعضلة التي تقع دوماً هي عدم معرفتنا في كثير من الأحيان كيف نكتشف جوهرنا العميق وما يميزنا. ببساطة نحن لا نعرف أنفسنا.

الطبيب والكاتب المسرحي ومؤلف القصص الروسي أنطون بافلوفيتش تشيخوف، والذي توفي في عام 1904 وصنف كواحد من أفضل كتاب القصص القصيرة في العالم، يقول: «الشمس لا تشرق في اليوم مرتين، والحياة لا تعطى مرتين، فتشبث بقوة ببقايا حياتك ولتنقذها».

وإذا أمعنا النظر، فإن هذه المقولة تحمل دلالة كبيرة وعميقة، تشبث بما هو بين يديك، وحافظ عليه، لا تقل لا يوجد لدي شيء، إنما ابحث وستجد ما يميزك. عندها طوّره وتقدم نحو الأمام.

التغيير الذي يجب جميعاً أن ننشده ونتوجه نحوه هو للأفضل، هو للتطوير، هو لمعالجة القصور أو الأفكار القديمة لتطويرها لتتواكب مع روح العصر لنستطيع التميز، لذا اعمل دوماً على تطوير نفسك وفتح ذهنك للتحديث، ولا تقبل أن يأتي نهار وتشرق شمس وأنت تماماً كما كنت بالأمس. في نفس اللحظة لا تجعل الآخرين هم من يحددون درجة تحولك أو أن يفرضوا عليك أن تتغير، بل اجعل طبيعة التغييرات إيجابية تخدمك وتساعدك في مسيرتك الحياتية، وليس من أجل الآخرين، وكما قال الشاعر الإنجليزي الشهير وليم شكسبير: «أصعب معركة في حياتك عندما يدفعك الناس إلى أن تكون شخصاً آخر». لا تكن شخصاً آخر، بل كن الشخص الذي تريده أنت.