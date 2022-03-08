اكسبوا «إكسبو»

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يقدم «إكسبو 2020 دبي» للزوار العديد من المكاسب، من خلال شمولية ما تقدمه أجنحة 192 دولة من تجارب إنسانية وحضارية متنوعة، تشبع تطلعات كل زائر، وتلبي هدفه من الزيارة سواء من يسعى للحصول على مكتسبات معرفية، أو تجارية، فهو يتيح للجميع خيارات التغيير في خطط المستقبل الحياتية والاقتصادية والتعليمية، فيما تتجلى الفائدة الأهم في تعزيز أواصر الصلة بين الشعوب، وتوثيق جسور التقارب في ما بينهم.

بقي أقل من شهر على انتهاء هذا الحدث العالمي، الذي يعد الأكثر ترابطاً بين الحدث وبرامجه المتنوعة، ولا بد من الجميع الاستفادة منه لا سيما أنه يقدم تجربة واقعية للمستقبل، ويخوض الزائر تجربة غامرة وعامرة بالمناظر، والأصوات، والأذواق، والتشويق، مع اكتشاف عوالم جديدة مليئة بالثقافات والابتكارات، والتعرف على إنجازات الدول وثقافات شعوبها ورؤيتها إلى المستقبل، وقد نجحت الإمارات في تنظيم معرض استثنائي، وتقديم تجربة غنية وفريدة ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة، تحفزهم على الابتكار والإبداع، وترك تراث دائم مادياً ومعنوياً.

«إكسبو 2020 دبي» هو فرصة فريدة لمعرفة المزيد عن بعضنا بعضاً، والاحتفاء بالتنوع، الذي يميز الحضارة الإنسانية حتى نتمكن من التغيير الإيجابي والمساهمة في تطوير حياة الإنسان، والانتقال بها إلى الأفضل، حيث يتبنى هذا المعرض مبادئ الاستدامة، ليس فقط في تصاميمه وعملياته، وإنما أيضاً في التجارب، التي يتيحها لرواده، حيث اكتسب الجميع معارف جديدة حول المفهوم الحقيقي للاستدامة بتغيير بعض الممارسات الخاطئة على البيئة، والموارد الطبيعية، وأيضاً تغيير نمط الحياة، من أجل الحفاظ على البيئة، والتركيز على أهمية التعامل مع كوكبنا على نحو أكثر وعياً.

إكسبو يسهم في بناء حلقات الاتصال، التي تستمر بعد انتهاء الحدث، ومن المتوقع أن تخلق نتائج هذا الاتصال حلولاً إبداعية لعدد من قضايا العالم في المستقبل القريب، حيث يُنقص التحديات في حوار بناء وهادف، يكون له أثر حقيقي ملموس، من أجل أن نحيا في كوكب أنظف وأفضل.