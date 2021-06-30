خطوة صغيرة ومفعول السحر

يتفرع عن مصطلح الإدارة المالية عدة بنود وشروط، بعضها يعتبر بديهيات وأساسيات، إلا أن بعضها يعتبر علم متخصص ويصعب على الكثير منا فهم منهجه العلمي دون دراسة وتعلم. الذي يعنينا في هذا السياق تجنب الحياة الاستهلاكية. وبما أننا ذكرنا الحياة الاستهلاكية فيجب أن نكون على وعي ونستطيع التمييز إن كنا نتمتع بمستوى جيد من الإدارة المالية الصحيحة، أو أننا بحاجة إلى المزيد من الوعي حول هذا الجانب الحياتي الهام.

ليس من الضروري أن تكون شخص يعاني من مشاكل مادية حتى تهتم بصرف أموالك في المكان الصحيح، بل أن مهارة صرف المال ضرورية لنا جميعا، وديننا الإسلامي الحنيف حثنا كما هو معروف على عدم الإسراف والتبذير، وذلك يتجلى في قوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)، لذلك حتى وإن كان المستوى المادي للفرد يسمح له بالصرف وشراء ما لا يحتاجه، فإن هذا السلوك غير صحيح، وتبقى الأهمية ماثلة في تغيير هذا السلوك.

الإدارة المادية الجيدة تعني إنفاق المال في موضعه، وتحديد الموضع الصحيح يكون عن طريق عامل التخطيط وترتيب الأولويات.

أحد الأسباب التي تؤدي لفشل الإدارة المالية يكمن في عدم فهمنا لمعنى تفاوت الدخل الشهري، فمعظم من يعاني من هذه المشكلة هم الذين يقارنون أنفسهم بآخرين دخلهم الشهري مرتفع، ومن هنا يبدأ بالصرف وفق من يراهم وليس وفق ميزانيته، الجانب الآخر الهام هو الصرف على جوانب استهلاكية وغير مجدية وضرورية. المفتاح الحقيقي للتوفير وا