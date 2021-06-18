ما هي نقاط الضعف في تحليل swot وانعكاساتها على المنظومة الإستراتيجية؟

يعمل هذا التحليل على تقسيم العوامل المرتبطة بالمنظمة إلى عوامل داخلية وعوامل خارجية، تعتبر نقاط الضعف من العوامل الداخلية في المنظمة التي تشير إلى العناصر المؤثرة بشكل سلبي على عمل المنظمة، يطلق على تحليل swot العديد من المسميات منها التحليل للبيئة الاستراتيجية، والتحليل البيئي الرباعي، وغيرها، فهو أداة تحليل استراتيجي في مجال إدارة الأعمال، ومجال التنمية البشرية، والتسويق وغيرها من المجالات، يقدم هذا التحليل كافة المعلومات التي تساعد المنظمة في عمل مقارنة بين الموارد والقدرات التي تمتلكها والبيئة الخارجية المحيطة بها، وتكثر التساؤلات حول نقاط الضعف في تحليل swot الرباعي وتأثيرها على عمل المنظمة، نقاط الضعف هي مجموعة من الأمور التي تتسبب في خفض احتمالية نجاح المنظمة، لا تمتلكها المنظمة وتؤثر بالسلب على مستوى أدائها فلا يصل إلى المستوى الأمثل المطلوب.

ينبغي على المنظمة أن تركز على نقاط الضعف والتعامل معها لتحسينها حتى تتمكن من المنافسة مع المنظمات الاخرى، ويمكن تحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة بمجرد تحديدها واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجنب آثارها السلبية، ويمكن القول بأن غياب نقاط القوة في المنظمة يعبر عن نقاط ضعفها.

لاعتماد نقاط الضعف للمنظمة في تحليل swot الرباعي يجب أن تقوم بتسجيل كافة البنود المؤثرة على عمل المنظمة من الداخل أو الخارج وفقاً لكل مكون من مكونات التحليل الرباعي، ويحتاج تسجيل نقاط الضعف إلى التركيز الجيد للإحاطة بكافة النقاط التي تؤثر بالسلب على أداء المنظمة وتشمل:

• وجود تشابه بين منتجات وخدمات المنظمة والمنتجات والخدمات في المنظمات المنافسة

• عدم اعتماد التعديلات أو التحسينات على منتجات المنظمة

• عدم كفاية عدد العاملين في المنظمة

• اختيار ألوان غير ثابتة وغير جذابة

• ارتفاع تكلفة المنتج عنها في المنظمات الأخرى

• أن تكون العلامة التجارية ضعيفة

• الافتقار إلى وجود حماية لبراءات الاختراع

• أن تكون سمعة المنتجات أو المنظمة سيئة بين العملاء

• انخفاض الحصة السوقية للمنظمة بالمقارنة مع غيرها من المنافسين

• زيادة معدل نمو المنافسين بشكل يفوق قدرة المنظمة على النمو

إستراتيجيات تحليل swot الاستراتيجية الانكماشية المستخدمة مع عناصر الضعف

تتعدد الاستراتيجيات الخاصة بتحليل swot والتي تظهر بعد إجراء التحليل بالشكل المطلوب، تختار المنظمة من بينها الاستراتيجية الأنسب والتي توائم ظروف المنظمة والعمل فيها وأهداف المنظمة ومنافسيها، سنقدم لك استراتيجيات تحليل swot:

1. الاستراتيجية الانكماشية

تعتمد المنظمة على الاستراتيجية الانكماشية في مواجهة نقاط الضعف الموجودة داخل المنظمة، وبعض التهديدات التي تتعرض لها في الخارج، والهدف من هذه الاستراتيجية هو تقديم علاج مناسب لعناصر الضعف، وتقليل تأثير التهديدات قدر الإمكان.

2. الاستراتيجية الهجومية

هي الاستراتيجية التي ترتبط بنقاط القوة التي تمتلكها المنظمة ومجموعة من الفرص الجيدة، وتساعد هذه الاستراتيجية المنظمة في الاستفادة من عناصر القوة لديها والفرص الإيجابية.

3. الاستراتيجية الدفاعية

تستخدم المنظمة الاستراتيجية الدفاعية في حالة ظهور تفاعل بين نقاط القوة والتهديدات من الخارج، حيث تساهم في تعزيز قدرة المنظمة على استثمار نقاط القوة لديها في التصدي للتهديدات التي تواجهها.

4. الاستراتيجية العلاجية

تقدم الاستراتيجية العلاجية العلاج الفعال لتقويم نقاط الضعف التي تعاني منها المنظمة، وذلك في ظل امتلاك المنظمة العديد من الفرص الإيجابية، حيث تتسبب عناصر الضعف في منع المنظمة من الاستفادة من هذه الفرص بالشكل المناسب.

بعد إجراء تحليل swot الرباعي يمكنك أن تختار الاستراتيجية المناسبة وفقاً لنتائج التحليل، حتى تمنح المنظمة المكانة المناسبة التي تساعدها في تحقيق أهدافها وغاياتها.