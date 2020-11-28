بصمة ثقافية عالمية

المستوى الثقافي لأي مجتمع هو واجهته الحضارية. فكلما تألّق المشهد الإبداعي لدولة ما، أشرقت حضارتها وازدهرت.

وتشكل الثقافة الأصيلة بكل أطيافها الهوية الوطنية التي ينبغي تعزيزها وصونها لتبقى إرثاً وطنياً وإنسانياً للأجيال المتعاقبة.

هذا ما نلمسه يومياً في دولتنا العزيزة التي حرصت منذ نشأتها على التأسيس لنهضة شاملة في قطاع الثقافة والفنون، سواء من خلال إقامة الفعاليات الثقافية المحلية، أو عبر استضافة النشاطات العالمية، أو استقطاب المبدعين والمفكرين من شتى بقاع الأرض، ما جعل إماراتنا مقصداً عالمياً للعقول الثقافية المبدعة.

من يتابع المشهد الثقافي الإماراتي يمكنه لمس حالة التطور التي وصل إليها عبر فترة طويلة من تراكم الخبرات التي عززها الحراك المتواصل في جميع ميادين الثقافة والفنون، وخاصة في السنوات العشر الأخيرة. ولم يكن هذا الحراك ليكتمل بهذه الصورة المشرقة لولا الجهود والمبادرات المتواصلة التي تقدمها المؤسسات المعنية، بشقيها الحكومي والخاص، وتفاعل أفراد المجتمع الإبداعي مع تلك الجهود.

وعلى مدار أكثر من عقد من الزمن، لعبت هيئة الثقافة والفنون في دبي، بصفتها راعية للإبداع والمبدعين، دوراً محورياً في صون التراث المادي والمعنوي المحلي، وتشكيل المشهد الثقافي والفني في إمارة دبي بصيغته الزاهية التي وصل إليها عبر إطلاق العديد من المشاريع الثقافية والتراثية والفنية التي أسهمت في نمو الصناعات الإبداعية في الإمارة. وتواصل الهيئة جهودها، مستشرفةً آفاقاً جديدة للمستقبل تكون فيه دبي أيقونة ثقافية عالمية، وملاذاً مثالياً لكل الشغوفين بالثقافة والإبداع، مرتكزةً في ذلك على خارطة طريق استراتيجية قوامها الكثير من المشاريع الطموحة التي تحقق هذه الأهداف.

ومن أبرز هذه المشاريع «مقتنيات دبي» المبادرة الأولى من نوعها في العالم التي أطلقتها الهيئة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ولا شك في أن هذه المبادرة الفريدة التي تشكل منظومة متكاملة لجمع وإدارة المقتنيات الفنيّة ستسهم في إثراء المشهد الإبداعي في دبي، وتأكيد مكانتها كعاصمة عالمية حاضنة للإبداع، ووجهة رئيسية للمبدعين من شتى أنحاء العالم.

ونمضي معاً في درب المعرفة والثقافة والفنون، رافعين رايةً زاهية بألوان التعاون والانفتاح على جميع الثقافات والحضارات.. إنه لدربٌ باتجاه مستقبل أكثر بهاءً للشارع الثقافي والإبداعي في دبي والإمارات.

*مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»