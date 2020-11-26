تنظيم الوقت والاستمتاع بالحياة

يستطيع الإنسان أن يفعل الكثير إذا عرف ماذا يريد وكيف ينظم وقته، فالإنسان لديه طاقة يجهلها، لكنه يعرفها حين تدلّه عليها إرادته.

خلصت إلى ذلك وأنا أقرأ للطبيب الياباني شيجياكي هينوهارا الذي أطلقت عليه اليابان لقب «كنز اليابان الحي»، والذي وضع أنظمة صحية تلخص سر أن اليابانيين من بين الشعوب الأطول عمراً في العالم.

وكان هو نفسه يتبع أسلوب حياة نشطة، فقد كتب بعد أن تجاوز الـ75 عاماً، 150 كتاباً، وبعد أن بلغ 100 عام، ظل يعالج الناس ويقرأ المحاضرات.

توفي هينوهارا عن 105 أعوام، ولم يكن فقط مديراً لمستشفى «سانت لوكس» العالمي، ولكنه أصبح مايسترو عندما بلغ التسعين من عمره، وقد أدى أمسيات موسيقية لمرضاه.

وكان يذهب إلى العمل حتى اليوم الأخير من حياته، ودفتر سجلاته كان يحتوي على مواعيد لخمسة أشهر إلى الأمام.

نظم الطبيب هينوهارا قواعد لطول العمر، بعض منها غير متوقعة. بدأها بالقول إن الإنسان يتلقى الطاقة من المرح، لا من الطعام أو النوم.

ويقول: تذكروا كيف كنتم تنسون في مرحلة الطفولة، أثناء اللعب، تناول الطعام، ولم تحتاجوا إلى النوم، لذلك لا تجهدوا أجسامكم بأنظمة غذائية أو جداول نوم صارمة.

ويلفت إلى أنه يمكن للناس، من أي عرق أو جنسية، أن يعيشوا طويلاً، فلديهم شيء مشترك، وهو أنه ليس هناك شخص سمين بين الذين يعيشون طويلاً. أما بالنسبة لتنظيم الوقت، فيقول: خططوا للمستقبل البعيد، فدفتر سجلاتي، مثلاً، مليء بالمواعيد حتى العام المقبل.

والتقاعد لا ضرورة له. وتقاسموا خبراتكم ومعلوماتكم مع الآخرين. وأنا أعطي 150 محاضرة في السنة، تستمر محاضراتي من ساعة إلى ساعة ونصف الساعة، وأنا أقرأها واقفاً. يقول الطبيب هينوهارا:

تعجبني قصيدة روبرت براوننغ، أبوت فوغلر، التي يقول فيها: «إنك تحتاج إلى وضع أهداف كبيرة لنفسك، في الفن والحياة، إذا كنت ستقوم برسم دائرة، فيجب أن تكون ضخمة جداً بحيث لن تلحق برسمها في حياتك كلها».

العلم وحده لا يمكن أن يساعد الناس، فترتبط الأمراض ارتباطاً وثيقاً بروحنا، ولفهم المرض ومساعدة الناس، لا نحتاج إلى العلم فحسب، بل أيضاً إلى الفن.

خلاصة تجربة «كنز اليابان الحي» أن العيش طويلاً هو شيء رائع، فنحن نعتني بعائلتنا حتى سن 60، وبعد ذلك علينا العمل من أجل خير المجتمع بأكمله. كم منا يطبق نصائح الطبيب هينوهارا ليعيش أطول، لا ليموت مبكراً بصحة جيدة. فللروح غذاؤها أيضاً!

* كاتب أردني