لا عقبات في قاموسنا

رسائل ترتفع بالقلوب إلى أبعد من الثقة، يبثها حمدان بن محمد خلال اجتماعه أمس باللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، ليصنع الأمل، ويشحذ العزيمة نحو تحويل هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم أجمع إلى فرص، من خلال تجاوز تبعات هذا الظرف بتضافر جهود الجميع وتعاونهم لاستئناف مسيرة النجاح.

«لا يوجد في قاموس الإمارات عقبات وتحديات.. هناك دائماً أمل وفرص.. نتعامل مع الموقف الراهن بكل ثقة في قدرتنا على تجاوز تبعاته»، بهذه الكلمات العظيمة، والمتابعة المباشرة والمتواصلة لكل المستجدات في عملية وقاية المجتمع وتحصينه صحياً واقتصادياً من أي تبعات لانتشار فيروس «كورونا»، تجسد رسائل حمدان بن محمد، الأولوية القصوى التي تعطيها القيادة الحكيمة لسلامة الناس، وسير حياتهم بصورة سهلة، وضمان عدم تأثرهم بأي تداعيات لهذا الظرف.

الأمل الكبير الذي يبثه سموه بتأكيده أن الأمور تحت السيطرة بجهود الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات وما تقوم به من دور محوري، يتعزز لأن رهانه الثقة العظيمة المتبادلة بين القيادة والشعب، فما وفرته القيادة من إمكانات غير مسبوقة عالمياً لوقاية كافة فئات المجتمع، والوعي الكبير الذي يتحلى به مجتمع الإمارات هو الكفيل، بتكاتف وتعاون الجميع، بتجاوز هذا الظرف العابر.

الإمارات تقدم اليوم للعالم نموذجاً قوياً للدولة القادرة على مواجهة أي أزمات، بإخلاص قيادتها وحكمتها، ووعي مجتمعها، وتفاني أبنائها، خصوصاً ما نشهده من بطولة خط دفاعنا الأول في كل فرق المواجهة.

بهذا التلاحم، كلنا ثقة أن القادم أفضل وأن وطننا سيظل دائماً الوطن الأسعد ومستقبل أجيالنا المستقبل الأجمل.