استثمار الوقت في المنزل

قبل أسابيع قليلة كان الناس يمارسون حياتهم الطبيعية بالخروج والعمل وقضاء أوقاتهم في العديد من النشاطات، لكن شاء الله تعالى أن يتبدل الحال مع ظهور فيروس «كورونا» المستجد، والذي انتشر في غالبية دول العالم، وسرعة الانتشار هذه أدت بالحكومات إلى إصدار العديد من القرارات التي جعلت الناس يلزمون المنازل، ومنها حظر التجوال في العديد من المدن، بالإضافة إلى إغلاق العديد من المنشآت.

وبذلك أصبح الواحد منا يقضي جل وقته في المنزل، وهذا الإجراء الوقائي لم يستطع العديد من الناس استيعابه أو تقبله، ولكن للضرورة أحكامها كما يقال، فسلامة الناس وعدم انتشار المرض، أولى بكثير من أي عمل سننجزه خارج المنزل، لذا وجب الالتفات إلى هذا الوقت واستثماره في ما يفيد، وعدم هدره بالنوم أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو في مشاهدة الأفلام فقط، ولكن بالإمكان تخصيص وقت للمتعة والتسلية التي ذكرناها لنصف الوقت، والنصف الآخر من الأفضل لنا استثماره بما يفيد، وهنا نقترح عليك التالي لاستثمار الوقت في المنزل لحين انتهاء أزمة كورونا بسلام بإذن الله تعالى.

١ ــ القراءة: هي بحر واسع، تبحر به في أي وقت ومن أي مكان، فبإمكانك أن تختار ما بين القصص الشيقة أو كتب التنمية الذاتية والتي تنهض بالمهارات، أو حتى كتب أكثر تخصصاً إذا كنت صاحب مجال علمي، وبغض النظر عن محتوى الكتاب فإن القراءة هي من أفضل النشاطات التي ستساعدك في المرحلة القادمة.

٢ ــ ممارسة الرياضة في المنزل: فهي أولاً ترفع المناعة وتنشط الجسم، وتجعلنا نستغل أوقاتنا في ما يفيد صحتنا، والأجهزة الرياضية حالياً تكاد تكون موجودة في كل منزل تقريباً، وإن لم تتوافر فعليك بالرياضات الهوائية البسيطة كنط الحبل أو صعود الدرج أو غيرها من الرياضات التي من الممكن ممارستها في أي مساحة من مساحات المنزل وإن كانت صغيرة، هذا الإجراء البسيط كفيل بأن يجعلك في نشاط مستمر وسيكون ذهنك أكثر صفاءً لممارسة أعمالك من المنزل.

٣ ــ التدريب عبر الإنترنت: العديد من المواقع الإلكترونية متخصصة بتقديم دورات تدريبية تستطيع التسجيل فيها وأنت جالس في المنزل، تتنوع هذه الدورات ما بين التخصصية كإعداد المدربين وإدارة المشاريع الكبرى والسكرتارية وإدارة الفرق والجودة، والدورات العامة كإدارة الوقت وتنظيمه، العلاقات العامة، وخدمة العملاء، وفن التعامل مع الشخصيات المختلفة وغيرها، كل ذلك متوافر الآن ضمن مواقع إلكترونية تتيح لك الدراسة والحصول على شهادة إتمام الدورات عن بعد وأنت جالس في المنزل، ومنها ما هو مجاني كالدورات التي تطرح ضمن منصة ابتكر التي تتبع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.

*كاتبة إماراتية