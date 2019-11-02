غزارة الإنتاج وعلاقتها بالعبقرية

كيف أكون ذكياً؟ كيف أكون عبقرياً؟ كيف أطور من مهاراتي بسرعة كبيرة وأكون متميزاً؟ الكثير من الأسئلة التي نطرحها على أنفسنا يومياً والهدف منها واحد، وهو تغيير ذواتنا وصفاتنا إلى الأفضل، الكثير منا ليس راضياً تماماً عن نفسه، فالكثير منا يريد أن يتطوّر وأن يصبح ذا شأن، وهذه الأسئلة التي ذكرناها هي أسئلة مشروعة، وجميعنا يجب أن يسعى للنبوغ والتطوّر.

ولكن إذا أردنا أن ننظر إلى موضوع الموهبة والعبقرية فعلينا أن نرى ما هي الصفات التي اتسم بها من تم وصفه بالعبقرية، وهم كثر من حولنا، منهم على سبيل المثال آينشتاين، ليوناردو دافنشي، أرسطو، توماس أديسون وغيرهم، والتاريخ الإسلامي حافلٌ أيضاً بالأسماء الكبيرة كالخليفة عمر بن الخطاب، وابن خلدون، وعبد الرحمن الداخل الملقب بـ«صقر قريش»، وغيرهم، كل هذه الأسماء لمعت وبرزت في مجالات معينة، فكان إرثهم كبيراً ومتدفقاً ومميزاً.

وإذا تمعنا بصفات العباقرة سنجد لديهم ميزة بارزة للغاية وهي الغزارة في الإنتاج، فهذه الصفة عادةً ما ترتبط بالعبقرية والذكاء، على سبيل المثال توماس أديسون، والذي سجل لحين وفاته أكثر من 1000 براءة اختراع باسمه، وليوناردو دافنشي الذي عرفه العالم بلوحة الموناليزا قد وضع العديد من النظريات والافتراضات، وكتب العديد من الأبحاث العلمية، ووثق الاختراعات، بالإضافة إلى إنتاجه الفني الغزير.

هناك العديد من الأمثلة تدلنا على أن العبقرية متصلة اتصالاً وثيقاً مع الغزارة في الإنتاج، ونأتي هنا للسؤال الثاني كيف أكون غزير الإنتاج؟ ويجيبنا عن هذا السؤال آينشتاين الذي يقول «ليست الفكرة في أني فائق الذكاء، بل كل ما في الأمر أني أقضي وقتاً أطول في حل المشاكل»، نعم إنها الإجابة الصحيحة، إذا ما استثمر العديد منا وقته بنجاح فسيكون إنتاجنا مختلفاً، فلو قضينا الساعات الطوال للبحث عن حل لمعضلة معينة، فإننا سنكون أقرب إلى الحل مع كل محاولة، هذا القرب سينتج عنه العديد من الفرضيات والحلول والتجارب في طريقنا لحل المعضلة، ومع العديد من التجارب تتكشف لنا الأمور وسنصبح أكثر اطلاعاً وذكاءً، وبعد توثيق ما فعلناه سنجد أننا خلقنا إرثاً ثقافياً أو علمياً كبيراً.

نعم، لكي تكون أقرب للعبقرية عزيزي القارئ عليك أن تكون غزير الإنتاج في كل ما تتقنه من علوم وفنون، وهناك طريقة سهلة للبدء بذلك، وهي أن تطلع على سير العباقرة، وأنصحك بقراءة سيرة ليوناردو دافنشي، الذي تفجرت منه العبقرية في العديد من المجالات، مثل هذه السير ستدفعك نحو التميز والتألق، وبعد ذلك استثمر في نفسك ولن تجد أفضل من الجامعات لكي تطور من ذاتك، تخصص فيما تحب، وواصل لتحصل على الشهادات العليا، وفي نفس الوقت ابدأ مسيرتك في التميز.

• كاتبة إماراتية