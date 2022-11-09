في المعاني اللانهائية/ النسيان

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في تعريف النسيان هناك عدد من الاتجاهات: النسيان المرضي، والنسيان الإرادي، والطبيعي، والفجائي، النسيان كعملية حيوية إيجابية، والنسيان كمعادل موضوعي للفقد، وقهري أحياناً كمرافق للتقدم العميق في السن.. بهذا فإن النسيان لا يبدو أمراً بسيطاً ولا مستحباً، إنه عملية قهرية، ومعقدة جداً.

هذه العملية المعقدة، التي ينزعج الإنسان من حدوثها قد يسعى بنفسه إليها رغبة في الخلاص من ذكريات مؤلمة، وأحداث جارحة لا سبيل للخلاص منها بغير النسيان، فما هو النسيان؟

النسيان هو الدخول في حالة من الفقدان الظاهري أو التلاعب بالمعلومات، التي تحتويها الذاكرة، فإن استطاع أحدنا أن يمحو شيئاً من ذاكرته أو يتلاعب بها، فإنه يتوصل لنسيان ما لا يرغب بالاحتفاظ فيه، وهذا ما تحاول برمجيات الذكاء الاصطناعي ترويجه، عبر العديد من أفلام الخيال العلمي، التي تصور علماء يخضعون أشخاصاً لأجهزة وأسلاك وعمليات، يمسحون بها ذاكرتهم أو يعيدون شحنها بعمليات معقدة.

«إنسان بلا ذاكرة» هو واحد من الاختراعات، التي يروج لها الذكاء الاصطناعي، وتعني الإنسان المتحور أو المتحرر من كل ما قد يربطه بالماضي أو الحاضر، بالأمكنة أو البشر أو العواطف، بمعنى آخر هو الإنسان الآلي، الذي يتصرف وفق ما تم تخزينه فيه، بينما الذاكرة الحقيقية هي المعنى الحقيقي والطبيعي لإنسانية الإنسان المحتفي بماضيه وعلاقاته وعاطفته.

وهنا فنحن أمام عملية دائمة، نمارسها طيلة الوقت، إننا في حاجة ثابته لذاكرتنا، فإذا عجزنا عن استعادة أي شيء من محتوياتها فنحن أمام حالة مفجعة تسمى «فقدان الذاكرة» كحالة مرضية لا علاج لها، أما عندما نعجز عن تذكر أسماء زملائنا في العمل أو تلاميذنا في الفصل أو.. بشكل مؤقت فنحن أمام خيانة مؤقتة للذاكرة، يمكن النظر إليها كجرس إنذار في منتهى الأهمية!

ثلاثة كانوا من أكثر الذين أحزنني فقدانهم ذاكرتهم، بل وأبكاني: والدة صديقتي التي كنت أتدفأ بحنانها وحزنها، والعظيم غابرييل غارثيا ماركيز، وجدتي التي فقدت ذاكرتها يوم توفي ابنها رحمة من الله حتى لا تموت كمداً عليه!