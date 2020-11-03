تختار دوريس ليسينج الروائية البريطانية المولودة في مدينة كرمنشاه في إيران عام 1919 زمن تألق الإمبراطورية البريطانية، ثم انتقلت مع أسرتها للعيش في بريتوريا «جنوب إفريقيا» لتعاصر التمييز العنصري من قبل المستعمرين البيض ضد السكان الأصليين.

وإضافة لسيطرة وقسوة والدها في تعامله مع والدتها، ما أنتج نظرة شديدة الرفض ضد السلطة والعنصرية، ظهرت جلية في أمرين: رفضها الانصياع لمتطلبات الأمومة والزوجية، وفي مجمل أعمالها الرافضة لكل فكرة متعصبة أو متطرفة، وتحديداً في روايتها «الدفتر الذهبي»، وهو الأمر الذي أشارت إليه لجنة نوبل عندما منحتها الجائزة عام 2007، معتبرة هذه الرواية مشروع دوريس الأوضح الذي يضعها على قائمة الأديبات النسويات الشهيرات، إلا أنها لم تتقبل هذا التصنيف.

لم تكتب دوريس كتباً في الفكر والسياسة كما فعلت كاتبات أخريات، لكنها تبنت أفكاراً إنسانية شديدة التنوع ومتعددة بسبب تربيتها ونشأتها خارج بريطانيا وتنقلاتها، واكتفت بالرواية كأداة للتعبير عن كل هذه الأفكار، مع ذلك لم تقف موقفاً سلبياً من ممارسات بلادها العنصرية والمتطرفة.

وكافتتاحية لكتابها اختارت دوريس عبارتين، إحداهما لفريديرك هيجل، يقول فيها: «يفعل الإنسان خيراً لو اهتم بتاريخ طبيعته أكثر من اهتمامه بتاريخ إنجازاته».

أما العبارة الأكثر أهمية فهي: «عقل المتعصب كحدقة العين، كلما تعرضت لمزيد من النور، زاد انقباضها»، وهذا ما نراه ونلمسه يومياً ونحن واقعون في عمق زمن وأناس التعصب، الذين كلما تعرضوا لمزيد من المواقف التي يفترض بهم مواجهتها بالمنطق والعقل، نجدهم ينكمشون ويتمركزون حول عنصريتهم وذواتهم وعنجهيتهم، إما ليناصبوا الآخرين العداء والفوقية وبعناد شديد، وإما أن يذهبوا مباشرة للقتل والعنف.