ترامب: إذا خسرت الانتخابات سأغادر أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد يضطر إلى "مغادرة البلاد" إذا خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وجاءت تصريحات الرئيس ترامب أمام مؤيده أثناء تجمع انتخابي في مدينة ماكون بولاية جورجيا في الولايات المتحدة، السبت.

وأضاف ترامب أنه سيكون "تحت ضغط كبير إذا خسر أمام أسوأ مرشح للانتخابات في تاريخ انتخابات الرئاسة"، في إشارة إلى منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأشار إلى أنه "قد يضطر إلى مغادرة البلاد"، في خضم توجيه انتقادات إلى بايدن باعتباره "أسوأ مرشح في التاريخ السياسي" للبلاد على حد تعبيره، وفق "سكاي نيوز عربية".

