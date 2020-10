بعد إصابته بكورونا.. إيفانكا ترامب تنشر أول صورة لوالدها داخل المستشفى

نشرت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، على حسابها في "تويتر"، صورة لوالدها في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، وهو يقوم بمراجعة ملفات على مكتبه في جناحه الخاص.

Nothing can stop him from working for the American people. RELENTLESS!