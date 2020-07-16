آمال اللقاح تتحدى عدوانية «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

في ظل الاجواء المقلقة، حيث يواصل فيروس «كورونا» الانتشار في العالم ويرغم بعدوانيته دولاً عدة على إعادة فرض حجر على عشرات ملايين الأشخاص، يتعزز الأمل بالتوصل إلى لقاح في الولايات المتحدة مع استعداد شركة أدوية لإطلاق المرحلة النهائية من التجارب السريرية.

وجاء إعلان شركة «موديرنا» الأمريكية للصناعات الدوائية، أنّ التجارب السريرية للقاحها المضادّ لـ «كورونا» ستدخل المرحلة النهائية في 27 يوليو، ليعطي بعض الأمل. ويضع هذا الإعلان شركة موديرنا في طليعة السباق العالمي من أجل التوصّل للقاح مضادّ للوباء.

والمجموعة التي تستفيد من مساعدات بقيمة 483 مليون دولار من الحكومة الأمريكية تكون بذلك أول شركة تبلغ هذه المرحلة، وقد نشرت نتائجها الأولية الواعدة في مجلة نيو اينغلاد جورنال اوف وستجرى التجارب السريرية في هذه المرحلة الثالثة والنهائية على 30 ألف شخص في الولايات المتحدة، سيتلقّى نصفهم جرعات تبلغ الواحدة منها مئة ميكروغرام من اللقاح.

فيما سيتلقّى النصف الآخر دواءً وهمياً. وسيتابع الباحثون هؤلاء الأشخاص على مدى سنتين لمعرفة ما إذا كان اللّقاح آمناً وفعّالاً في منع الإصابة بعدوى «سارس-كوف-2».

وبدورها أعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي ضد الفيروس اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بحلول نهاية يوليو.

الفيروس يتفشى

يأتي هذا الإعلان فيما تتواصل الأنباء السيئة من كل أنحاء العالم بشأن انتشار الفيروس الذي تجاوزت حصيلته 13,2 مليون إصابة مع أكثر من 576 ألف وفاة.

وفي أجزاء من منطقة آسيا المحيط الهادئ التي سجلت نجاحاً إلى حد ما في محاربة الوباء، ظهرت أدلة على استمرار التهديد الذي يمثله الفيروس. وأمرت سلطات هونغ كونغ الحانات والنوادي وصالونات التجميل بإغلاق أبوابها مجدداً، كما فرضت حظراً على التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص.

في المقابل، برزت مخاوف في اليابان أيضاً، حيث أعلن حاكم طوكيو حالة التأهب القصوى في العاصمة بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات، تستعد الهند لإعادة فرض الحجر على حوالى 140 مليون نسمة من اصل عدد سكانها الإجمالي البالغ 1,3 مليار في منطقة بنغالور وولاية بيهار الفقيرة.

ارتفاع الحالات

وتواصل ارتفاع الحالات في جنوب وغرب الولايات المتحدة، حيث ظهرت 63 ألفاً و262 إصابة جديدة منذ الاثنين الماضي ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 3,42 ملايين شخص. كما تسبب الوباء بـ 850 وفاة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 136 ألفاً و432 وفاة.

تحذير

حذر كبير خبراء الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي مرة أخرى الأمريكيين من التقاعس، وخصوصاً الشباب الذين يشعرون بأنهم ليسوا عرضة للإصابة بالفيروس ويفضلون «احتساء الشراب في الحانة بين الجموع». وقال فاوتشي خلال لقاء بنظام الفيديو في جامعة جورج تاون، إنه نظراً لانتقال العدوى من دون ظهور أعراض فعلى هؤلاء الشبان أن «يدركوا أنه نظراً لطبيعة الوباء... هم ينقلون العدوى عن غير قصد، هم جزء من المشكلة وليس الحل».

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