تحذيرات.. «كورونا» سيحصد 150 ألف شخص في إفريقيا

المصدر: باريس - وكالات

حذر أطباء من أن يؤدي فيروس كورونا المستجد إلى وفاة 150 ألف شخص في إفريقيا في غضون سنة ما لم يتم اتخاذ إجراء عاجل، وفق دراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية وتتوقع أن يصاب ما يقرب من ربع مليار شخص بالوباء في القارة.



وتوقع معدو البحث الذي نشر اليوم (الجمعة) في مجلة «بي ام جي غلوبال هيلث» معدل إصابة أقل من أجزاء أخرى من العالم مثل أوروبا والولايات المتحدة، مع عدد أقل من الحالات الحادّة والوفيات.



ولكن في حين قال الباحثون إن العديد من الدول الإفريقية كانت سريعة في تبني إجراءات الاحتواء، حذروا في المقابل من أن الأنظمة الصحية قد تقع بسرعة تحت ضغط شديد. وكتبوا في هذا الصدد: «يشير نموذجنا إلى حجم المشكلة بالنسبة للأنظمة الصحية إذا فشلت تدابير الاحتواء».



ونُشرت الدراسة في فرنسا وسط تحذيرات صارخة من أن «كوفيد 19» يهدد بحالة طوارئ صحية في الدول النامية حيث تجهد النظم الصحية الضعيفة منذ سنوات للاستجابة لمجموعة من الأمراض المزمنة الأخرى، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.



وقد وضع خبراء في مكتب منظمة الصحة العالمية في إفريقيا نموذجاً للمعدلات المحتملة للتعرض للفيروس والعدوى في 47 دولة في إطار اختصاصه الإقليمي الذي لا يشمل جيبوتي ومصر وليبيا والمغرب والصومال والسودان وتونس.



وكان من المتوقع أن يصاب بالعدوى نحو 231 مليون شخص، أو 22 في المئة (ضمن نطاق من 16 إلى 26 في المئة) من مليار شخص يعيشون في المنطقة خلال فترة 12 شهراً، معظمهم تظهر عليهم أعراض خفيفة أو لا تظهر إطلاقاً.



ولكن يقدر بنحو 4.6 ملايين شخص من سيحتاجون إلى دخول مستشفى، في حين سيعاني 140 ألف شخص عدوى «كوفيد 19» حادة و89 ألف شخص حالة حرجة. وقدّرت الدراسة أن يؤدي ذلك إلى نحو 150 ألف وفاة.

وتقدّر النماذج الحاسوبية ما يمكن أن يحدث لكل بلد على مدار سنة منذ بداية انتقال العدوى في المجتمع على نطاق واسع ومستدام.

وحذر الباحثون من أن ارتفاع الحالات التي تحتاج إلى دخول مستشفيات سيؤدي إلى تحويل الموارد المحدودة عن معالجة المشكلات الصحية الرئيسة في المنطقة، مثل الإيدز والسل والملاريا وسوء التغذية، الأمر الذي سيفاقم تأثير فيروس كورونا.



وجاء في التقرير: «ستشهد المنطقة عدداً أقل من الوفيات ولكنها ستحدث بشكل أكبر في الفئات العمرية الأصغر نسبياً، بين أشخاص كانوا يُعدون في السابق أصحاء، بسبب الأمراض غير المعدية غير المشخصة»، لافتاً إلى أن هذه التوجهات بدأت تظهر.



وتوقع الباحثون أن يواصل الفيروس انتشاره على الأرجح في المنطقة فترة أطول من الدول الأخرى، وربما سنوات عدة. وتوقعوا أيضاً ارتفاع نسبة العدوى في الدول الصغيرة، إذ وجدوا أن خطر التعرض سيكون الأعلى في موريشيوس. ومن بين البلدان الكبيرة في المنطقة، كانت جنوب إفريقيا والكاميرون والجزائر في المراكز العشرة الأولى في ما يتعلق بخطر التعرض للعدوى. وبُنيت هذه التوقعات على معايير عدة، ومنها مستوى الرعاية الصحية والكثافة السكانية.



وافترض التقرير أن نحو 88 في المئة من المصابين لن يعرفوا أنهم مصابون بالفيروس، سواء ظهرت عليهم أعراض خفيفة أو لم تظهر أعراض على الإطلاق، في حين سيعاني 4 في المئة أعراضاً حادة أو تهدد حياتهم. وافترض التقرير أن نحو 88 في المئة من المصابين لن يعرفوا أنهم مصابون بالفيروس، سواء ظهرت عليهم أعراض خفيفة أو لم تظهر أعراض على الإطلاق، في حين سيعاني 4 في المئة أعراضاً حادة أو تهدد حياتهم.

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