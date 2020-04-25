العالم نحو مزيد من تخفيف القيود

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

تظهر الأرقام اليومية التي تنشرها مختلف وسائل الإعلام الدولية، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد المتعافين منه 760 ألفاً على مستوى العالم، فيما تتجه دول العالم أكثر إلى تخفيف القيود.

ففي ألمانيا، ذكرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن الحكومة الاتحادية والولايات ستقرر في السادس من مايو المقبل، تخفيف المزيد من القيود المفروضة على الحياة العامة على خلفية مكافحة جائحة كورونا.

وقالت ميركل، إن تأثيرات فتح المتاجر الذي بدأ يوم الاثنين الماضي لا يمكن تقييمها إلا عقب مرور 14 يوماً عليها، مضيفة أن المزيد من إجراءات التخفيف ستدخل حيز التنفيذ بعد ذلك، وقالت: «هذا يعني أنه بإمكاننا مناقشة هذه المسائل في 6 مايو المقبل».

وأعلنت النمسا فتح جميع المتاجر ومراكز التسوق، وصالونات تصفيف الشعر اعتباراً من مطلع مايو المقبل، فيما سيتم فتح المطاعم والفنادق بدءاً من منتصف مايو، وسيتم تنفيذ ذلك في ظل ظروف أمنية صارمة وفقاً لما قاله المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الذي حذر من أن الخطر لم ينته بعد، مستشهداً بسنغافورة التي شهدت عودة الإصابات مرة أخرى.

أما إيطاليا فبدأت بإعادة فتح المكتبات ومغاسل الملابس ومتاجر الأدوات المكتبية ومتاجر ملابس الأطفال الثلاثاء الماضي، في حين أعلنت ألمانيا إعادة فتح المدارس تدريجياً بدءاً من 4 مايو المقبل.

أفريقياً، وافق أعضاء البرلمان في أنغولا على مقترح تقدم به رئيس البلاد جواو لورينكو يطالب بالسماح للمواطنين في 17 مقاطعة بالتنقل «للأغراض التجارية»، حسبما أفادت صحيفة «جورنال دو أنغولا» التي أوضحت أن المقترح لا يشمل العاصمة لواندا.

عربياً، أعلـــنت الجــزائر تخفيف إجـــراءات العـزل العام، إذ تقرر تقصير مدة حظر التجول الليلي ورفع حالة العزل التام عن ولاية البليدة جنـوبي العاصمة.

تمديد إجراءات

في المقابل، لجأت دول أخرى إلى تمديد قيودها لمواجهة الوباء، حيث مددت قبرص أمس حظراً على رحلات الطيران التجارية حتى 17 مايو المقبل. من جهتها، علقت إندونيسيا الرحلات الجوية والبحرية المحلية لأكثر من شهر.

آخر أرقام

وبلغة الأرقام، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أمس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة البفيروس في ألمانيا زاد بمقدار 2337 حالة، ويمثل عدد الإصابات الجديدة تراجعاً طفيفاً بعد تسارع وتيرة العدوى لثلاثة أيام على التوالي.

وفي إسبانيا، أعلن عن 367 وفاة في أقل حصيلة يومية منذ شهر.آسيوياً، أكدت وزارة الصحة الفلبينية، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس تجاوز أكثر من سبعة آلاف، بينما سجلت إندونيسيا أكبر قفزة يومية في عدد الإصابات بعد تأكيد 436 حالة.