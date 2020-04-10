«كوفيد» و«كوارنتينا».. اقتراحات لحيوانات وليدة في كولومبيا

المصدر: سان أنطونيو – رويترز

سيطر فيروس كورونا على الناس في صحوهم وربما في المنام أيضاً، بل أصبح محور الحياة في ظل العزل المنزلي الذي يقبعون فيه. لم يجد متابعون على وسائل التواصل الاجتماعي، اقتراحات غير «كوفيد» و«كوارنتينا»، عندما طلبت منهم حديقة حيوانات صغيرة وسط كولومبيا اقتراح أسماء للحيوانات المولودة في الموسم الحالي.

تصدرت كلمتا «كوفيد» و«كوارنتينا»، والتي تعني حجراً صحياً بالإسبانية، الاقتراحات، وكانتا الأكثر رواجاً لتسمية توأمين من حيوان الطمارين وهو من الحيوانات المحلية الصغيرة في منطقة الساحل الكولومبي المطل على البحر الكاريبي. كما كان الاسمان ضمن اقتراحات تسمية ظبي أبيض الذيل ولد قبل أسبوعين.

وقال كاميلو مندوزا، منسق صحة الحيوان في الحديقة: «طلبنا من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي اقتراح أسماء لهم، إنها رسالة أمل لنا جميعاً لتغيير أسلوب تفكيرنا وإدراكنا أهمية الطبيعة والحيوانات التي نقدرها». وعد القائمون على حديقة الحيوان ميلاد الحيوانات الجديدة، أنباء طيبة في ظل أزمة كورونا. وتعاني الحديقة قلة الموارد، باعتبار أنّ مصدر الدخل الرئيس لها كان تذاكر الزيارة البالغة خمسة دولارات للفرد، والتي توقفت بعدما فرضت الحكومة إجراءات العزل العام.