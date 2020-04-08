استقبلوها باحتفال عائلي.. فنقلت كورونا إلى 10 منهم!

المصدر: باباهويو (الإكوادور) -أ.ف.ب

لورينا مدرّسة إكوادورية تبلغ 33 عاماً هي ابنة شقيقة «المصابة الأولى» في الإكوادور التي كانت عائدة من عطلة في إسبانيا واستُقبلت باحتفال عائلي جمع نحو ثلاثين شخصاً في أواخر فبراير في المدينة الواقعة في جنوب غربي البلاد.



وروت لورينا «خالتي لم تذهب إلى أي مكان. لم يكن لديها وقت. عند وصولها، لم تكن بحال جيّدة، قالت لنا إنها تشعر بأن حرارتها مرتفعة أثناء الرحلة وإن الكثير من الناس كانوا يسعلون» في الطائرة.



في 22 فبراير، نُقلت الخالة البالغة 71 عاماً إلى مستشفى في غواياكيل، بؤرة الوباء في الإكوادور. وبعد أسبوع ثبُتت إصابتها وتمّ عزل أقربائها وإجراء الفحوص لهم. في الأول من مارس، رأوا على التلفزيون وزيرة الصحة كاتالينا اندرامونو - التي أُقيلت من منصبها مذاك - تعلن عن خمس إصابات في مؤتمر صحافي. وتقول لورينا في إشارة إلى هذه الإصابات الخمس «هم نحن!»، مضيفةً «علمنا بالأمر عبر التلفزيون من دون إعلامنا» مسبقاً.



في 13 مارس، توفيت الخالة. وأصيب نحو عشرة أفراد من العائلة بينهم لورينا التي تعافت لاحقاً. لا يعرف أحد فعلاً كيفية معالجة المرضى المعزولين في منازلهم. الأطباء «يقولون لي: (قومي بقياس ضغط الدمّ لهم، بنفسك) ويرفضون لمس أهلي».