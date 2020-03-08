وزراء مالية «العشرين» يؤكدون دعمهم تدابير احتواء كورونا

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، في بيان صادر عنهم في وقت مبكر من صباح أمس، دعمهم الكامل للتدابير التي تعمل الدول على تطبيقها لاحتواء تفشي فيروس كورونا وعلاج المصابين به ومنع انتشاره.

وأضاف البيان: «نراقب عن كثب تطورات الفيروس بما في ذلك تأثيره في الأسواق والظروف الاقتصادية، ونرحب بالتدابير والخطط التي نفذتها الدول لدعم النشاط الاقتصادي، ونحن مستعدون لاتخاذ المزيد من التدابير، بما في ذلك التدابير المالية والنقدية حسب الحاجة، بهدف دعم الاستجابة لمقاومة الفيروس، ودعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة والمحافظة على متانة النظام المالي».

وقال الوزراء: «سنعمل مع المجتمع الدولي لمساعدة الدول النامية على مواجهة آثار تفشي الفيروس، ونرحب بالخطوات التي اتخذها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى لمساعدة الدول الأعضاء باستخدام أدواتها المتاحة إلى أقصى حد ممكن، ومن ذلك تقديم التمويل للمساعدة في الحالات الطارئة، وتقديم المساعدة الفنية والمشورة بخصوص السياسات، كجزء من الاستجابة العالمية المنسقة».