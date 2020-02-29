20 لقاحاً قيد التطوير.. والنتائج خلال أسابيع

المصدر: عواصم ـ وكالات

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن أكثر من 20 لقاحًا متعلقًا بفيروس كورونا المستجد قيد التطوير في جميع أنحاء العالم، وأن هناك العديد من العلاجات تحت تجارب طبية، مضيفاً «أننا نتوقع ظهور النتائج الأولى في غضون بضعة أسابيع».

وأضاف جيبريسوس، في مؤتمر صحفي أمس، أن علماء الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية يراقبون التطورات في حالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء العالم، مضيفاً «لقد رفعنا في الوقت الحالي تقييمنا لخطر الانتشار وخطر تأثير (كورونا) إلى درجة مرتفعة على مستوى العالم».

وأوضح أنه لا يزال يمكن تتبع معظم الحالات المرضية الناجمة عن الفيروس لتؤدي إلى جهات اتصال أو مجموعات معروفة، وأن منظمة الصحة العالمية لا ترى دليلًا حتى الآن على أن الفيروس ينتشر بحرية، وأنه «ما دام الأمر كذلك، فإنه لا يزال لدينا فرصة لاحتواء هذا الفيروس»، وفقاً لـ«أشا».

من جهة اخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن أزمة فيروس (كوفيد 19) تنطوي على إمكانية للتطور إلى ما وصفته بـ «الجائحة»، وهو وباء ينتشر بين البشر في مساحة كبيرة مثل قارة مثلاً أو قد تتسع لتضم كافة أرجاء العالم.

رفعت منظمة الصحة العالمية، أمس، خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم إلى «أعلى مستوى» بعد تأكيد نيجيريا، تسجيل أول إصابة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في وقت سببت المخاوف من انتشار الوباء على مستوى عالمي تراجعاً في الأسواق المالية وحملت الحكومات على اتخاذ تدابير بالغة الصرامة.

ودعت المنظمة جميع الدول التي لم تسجل فيها إصابات بعد إلى الاستعداد، محذرة بأنها سترتكب «خطأ مميتاً» إن ظنت أنها بمنأى منه. وتابعت منظمة الصحة في أشد تحذير لها أن مخاطر انتشار وآثار فيروس كورونا مرتفعة للغاية الآن «على المستوى العالمي»، لكن احتواء المرض ما زال ممكناً. في السياق، نفى متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، أمس، تقريراً لمحطة (بي.بي.سي) الإيرانية، ذكر أن 210 على الأقل توفوا بسبب فيروس كورونا في البلاد.