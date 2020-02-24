ترامب: سأوقع اتفاق سلام مع «طالبان» حال نجحت المفاوضات

المصدر: (عواصم - وكالات)

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيوقع اتفاق سلام مع طالبان، في حال أدت المفاوضات إلى إنهاء الحرب في أفغانستان المستمرة منذ 18 عاماً. وقال ترامب: «نعم، سأضع اسمي على الوثيقة»، رداً على أسئلة صحافيين في حديقة البيت الأبيض، قبل مغادرته إلى نيودلهي في زيارة رسمية تستمر يومين.

ولم يحدد ترامب نوع الاتفاق الذي هو على استعداد لتوقيعه، إلا أنه قال إنّ القرارات تعتمد على التقدم الذي يتحقق خلال الهدنة الأولية.

وأضاف: «فترة الهدوء صامدة ليوم ونصف اليوم، وسنرى ما سيحدث، أريد أن أرى كيف ستكون فترة الأسبوع، إذا نجحت خلال الأيام القليلة المقبلة، سأضع اسمي عليها، حان وقت عودة الجنود إلى وطنهم، وهم يريدون التوقف، اعتقد أن طالبان تريد التوصل إلى اتفاق كذلك، لقد تعبوا من القتال».

ونفّذ مسلحو طالبان عدداً أقل من الهجمات في جميع أنحاء أفغانستان أول من أمس، لدى اقتراب نهاية اليوم الأول من فترة خفض العنف التي تستمر أسبوعاً. ويُنظر إلى خفض العنف باعتباره اختباراً لسيطرة حركة طالبان على صفوفها والتزامها بالسلام، وقد يفضي إلى اتفاق سلام أكثر تماسكاً.

وبينما لم تعلن طالبان تنفيذ أي هجمات على نطاق واسع خلال اليوم الأول، كانت هناك هجمات صغيرة على نقاط تفتيش في ثلاث ولايات أفغانية على الأقل.

وأكد عضو مجلس ولاية بلخ الشمالية، أن طالبان هاجمت نقطة تفتيش في حي زاره، ما أسفر عن مقتل خمسة من أفراد قوات الأمن. وقال مسؤول محلي إن شرطيين آخرين أصيبا في مقاطعة أوروزجان جنوبي البلاد لدى اقتحام طالبان نقطة تفتيش في منطقة تشينارتو. ولم تعلن الحركة مسؤوليتها رسمياً عن هذه الهجمات.