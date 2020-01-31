كولومبيا ترفض عرضاً فنزويلياً بعودة العلاقات القنصلية

المصدر: د ب أ

رفض الرئيس الكولومبي إيفان دوكي عرضا من نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بإعادة العلاقات القنصلية لتسهيل تسليم عضوة مجلس الشيوخ الكولومبية السابقة المعتقلة في فنزويلا.

وقال مادورو يوم الأربعاء "إنني أرغب في إعادة العلاقات على المستوى القنصلي" للتعامل مع مثل تلك القضايا.

ولكن دوكي رفض العرض يوم الخميس، مشيرًا إلى أن كاراكاس هي التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع بوغوتا في فبراير 2019 بسبب دعم كولومبيا لزعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي اعترفت به عشرات الدول كرئيس مؤقت لفنزويلا.

ونقلت الرئاسة الكولومبية عن دوكي قوله "الديكتاتور هو الذي طردنا وقطع العلاقات. لن ندعه الآن يأت ويقدم نفسه كحمامة صغيرة".

وقال أيضا إن "العنف المستمر" في فنزويلا يجعل من الصعب ضمان توفير الخدمات القنصلية.

وأثار مادورو هذا الموضوع إثر اعتقال عضو مجلس الشيوخ الكولومبية السابقة عايدة ميرلانو، التي حكم عليها بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة شراء الأصوات، لكنها هربت في أكتوبر واعتُقلت في مدينة ماراكايبو الفنزويلية يوم الاثنين.