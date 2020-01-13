إجلاء الآلاف في الفلبين لمخاوف من ثوران بركان

المصدر: مانيلا - وكالات

ذكر مسؤولون أن بركاناً يقع جنوبي العاصمة الفلبينية أطلق رماداً وأبخرة وصلت إلى ارتفاع كيلومتر في الهواء، ما أجبر آلاف الأشخاص في المناطق القريبة على إخلاء منازلهم.

وشوهدت سحابة ضخمة من الرماد الأبيض والرمادي تتصاعد من الفوهة الرئيسة لبركان «تال» بإقليم باتانغاس، على بعد 66 كيلومتراً جنوبي مانيلا، بينما تحدث سكان عن سقوط رماد ووابل من الحجارة الصغيرة.

ووردت أنباء عن سقوط للرماد في الجزء الشمالي من مترو مانيلا، ما أجبر المطار الدولي على إلغاء الرحلات والمسؤولين المحليين لوقف الفصول الدراسية في العاصمة اليوم (الاثنين).

وذكر مسؤولون محليون أنه تم إخلاء نحو ستة آلاف شخص من البلدات الواقعة حول بركان «تال»، بينما تمت إعادة عشرات السياح أيضاً. والانفجار البركاني سبقه نشاط متصاعد للأبخرة في أجزاء أخرى من بركان «تال» بإقليم باتانغاس. ورفع المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل مستوى التأهب إلى «الرابع»، ما يعني أن «هناك احتمالاً لحدوث ثوران بركاني في غضون ساعات أو أيام».

وقال: «يتم تذكير الجمهور أن الفوهة الرئيسة يتعين أن تكون منطقة محظورة بشكل صارم، نظراً إلى أن انفجارات الأبخرة المفاجئة يمكن أن تحدث ويمكن أن تنطلق تركيزات من غازات بركانية قاتلة». وبركان «تال»، وهو ثاني أكثر البراكين نشاطاً في الفلبين، من المزارات السياحية المشهورة بسبب بحيرته البركانية الساحرة.