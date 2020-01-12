ترامب للشعب الإيراني: أقف إلى جانبكم وسأستمر

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاطبا الشعب الإيراني: "أقف إلى جانبكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي سوف تستمر في الوقوف معكم".

وذكر ترامب في تغريدة أوردها باللغتين الإنجليزية والفارسية": إلى الشعب الإيراني الشجاع، الذي يعاني منذ أمد طويل: أقف إلى جانبكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي سوف تستمر في الوقوف معكم. نتابع احتجاجاتكم عن كثب، ونستمد الإلهام من شجاعتكم".

كلمات دالة:
  • ترامب،
  • الشعب الإيراني،
  • تغريدة
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