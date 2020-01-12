ترامب للشعب الإيراني: أقف إلى جانبكم وسأستمر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاطبا الشعب الإيراني: "أقف إلى جانبكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي سوف تستمر في الوقوف معكم".
To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١١ يناير ٢٠٢٠
وذكر ترامب في تغريدة أوردها باللغتين الإنجليزية والفارسية": إلى الشعب الإيراني الشجاع، الذي يعاني منذ أمد طويل: أقف إلى جانبكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي سوف تستمر في الوقوف معكم. نتابع احتجاجاتكم عن كثب، ونستمد الإلهام من شجاعتكم".
به مردم شجاع و رنج کشیده ایران: من از ابتدای دوره ریاست جمهوریم با شما ایستادهام و دولت من همچنان با شما خواهد ایستاد. ما اعتراضات شما را از نزدیک دنبال می کنیم. شجاعت شما الهام بخش است.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١١ يناير ٢٠٢٠