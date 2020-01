ترامب للشعب الإيراني: أقف إلى جانبكم وسأستمر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاطبا الشعب الإيراني: "أقف إلى جانبكم منذ بداية رئاستي، وإدارتي سوف تستمر في الوقوف معكم".

To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage.