مقتل نحو 30 شخصاً في فيضانات بإندونيسيا

المصدر: جاكرتا - أ.ف.ب

حذّرت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية، أمس، من ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي انهالت على منطقة جاكرتا وتسببت بفيضانات وانزلاقات أتربة أودت بحياة 30 شخصاً على الأقل وأغرقت مساحات شاسعة من المدينة الكبيرة تحت الماء.

وهرب عشرات الآلاف من السكان إلى ملاجئ مؤقتة في منطقة العاصمة التي يعيش فيها قرابة 30 مليون شخص، مع دمار الكثير من المنازل، جراء أكثر الفيضانات دموية منذ سنوات، بعدما انهمرت أمطار غزيرة ليلة رأس السنة.

وأظهرت منازل وسيارات مغطاة بالمياه الموحلة، فيما لجأ بعض الأشخاص لاستخدام قوارب مطاطية صغيرة وإطارات للتنقل.

وبعد تراجع المياه من الشوارع في بكاسي، على مشارف جاكرتا، تكشفت مشاهد الشوارع الممتلئة ببقايا جرفتها المياه والسيارات المكدسة فوق بعضها البعض.

وأظهرت الآثار على المباني وصول ارتفاع المياه حتى الطبقة الثانية.

وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام عملية إنقاذ مؤثرة لطفل من جانب عناصر الإغاثة، الذين ساروا تحت المياه التي غمرتهم حتى أعناقهم، ثم نقلوا الطفل إلى بر الأمان عبر حوض صغير.

وأعلن يوسف لطيف، الناطق باسم وكالة الإغاثة الوطنية: «أنقذنا أطفالاً حديثي الولادة، إلى جانب رُضّع عالقين في البيوت دون طعام.

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