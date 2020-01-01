بوتين يدعو الروس إلى الوحدة

المصدر: ■ موسكو- أ.ف.ب

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، في خطابه لنهاية العام الروس إلى «الوحدة» لمواصلة «تنمية» البلاد، وذلك تزامناً مع الذكرى العشرين لوصوله إلى السلطة عام 1999.

وقال بوتين في كلمة نقلتها القنوات التلفزيونية «نعيش في أوقات مضطربة، دينامية ومتناقضة، لكن يمكننا وعلينا أن نقوم بكل ما أمكن لتنمو روسيا بنجاح». وأضاف «معاً فقط يمكننا التصدي للتحديات التي يواجهها المجتمع والبلاد. وحدتنا هي القاعدة التي تسمح لنا بتحقيق أهدافنا الأسمى».

الجيل القديم

وامتدح بوتين الجيل القديم من الروس، ووصفه بـ«جيل المنتصرين الراسخ والبطولي»، فيما تحتفي روسيا العام المقبل بالذكرى الـ75 لانتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية.

حكم

وتوافق في 31 ديسمبر 2019 الذكرى العشرين لوصول بوتين إلى السلطة في روسيا. وفي خطابه عشية رأس السنة عام 1999، أعلن الرئيس السابق بوريس يلتسين الذي كان مضعفاً من المرض، استقالته المفاجئة، وسلم مقاليد الحكم إلى خلفه الذي كان حينها رئيساً للوزراء، والذي عين قبل أشهر فقط وغير معروف.

انتخب بوتين رئيساً بعد وقت قصير، كما تولّى رئاسة الوزراء.