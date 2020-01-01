(فيديو) الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة العام الجديد: الشباب هم مصدر الأمل الأعظم

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة بمناسبة رأس السنة الجديدة، موجهاً إياها إلى من سماهم "مصدر الأمل الأعظم، شباب العالم".

وقال غوتيريش: "من هنا، من الأمم المتحدة، أشارككم الترحيب بالعام الجديد. ندخل العام 2020 بعدم يقين وانعدام في الأمن في كل مكان، في ظل استمرار عدم المساواة وارتفاع منسوب الكراهية، بعالم متحارب وكوكب يعاني من الاحترار. لا يمثل تغير المناخ مشكلة طويلة الأجل فحسب، بل يمثل خطراً واضحًا وحاضرًا".

لكنه شدد على وجود الأمل وعلى الإلهام الذي يقدمه شباب العالم: "رسالتي بمناسبة العام الجديد موجهة لأكبر مصدر لهذا الأمل: شباب العالم. من العمل المناخي إلى المساواة بين الجنسين إلى العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، جيلكم على الجبهات الأمامية وفي العناوين الرئيسية. يلهمني شغفكم وتصميمكم. أنتم محقون بالمطالبة بدور في تشكيل المستقبل. أنا معكم والأمم المتحدة كذلك".

وذكر غوتيريش أن 2020 يصادف الذكرى الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، وتحدث عن خطط المنظمة المستقبلية: "نطلق "عقد من العمل" من أجل أهداف التنمية المستدامة، إنه مخططنا لعولمة عادلة"، وفق "يورونيوز".

وشدد على حاجة العالم لجهود الشباب وأفكارهم وعبر عن أمنياته بالسعادة والسلام : "هذا العام يحتاج العالم إلى أن يبقي الشباب على أصواتهم عالية وأن يستمروا بتوليد الأفكار المهمة وإزاحة الحدود والإبقاء على الضغوط.. أتمنى لكم السلام والسعادة في عام 2020. شكرًا لكم".