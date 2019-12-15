ناشطو «السردين» يتظاهرون في روما ضد اليمين المتطرف

المصدر: روما - أ.ف.ب

احتشد عشرات الآلاف من النشطاء المعادين للفاشية في ساحة كبرى في روما للتظاهر ضد اليمين المتطرّف، وسط تساؤلات عن مستقبل حركة تريد «إيقاظ» السياسة الإيطالية بدون التحول إلى حزب أو منظمة تدافع عن قضية وحيدة. وتتّخذ الحركة المعادية للفاشية من السردين تسمية لها، نظراً إلى ملء متظاهريها الساحات بما يشبه علب سمك السردين.

إدانة

وظهرت هذه الحركة قبل شهر في بولونيا عندما نظم أربعة مجهولين تظاهرة من أجل إدانة خطاب «الكراهية والشقاق» الذي يعتمده ماتيو سالفيني، الرجل الثاني السابق في الحكومة وزعيم حزب الرابطة اليميني القومي، ففوجئوا بمشاركة 15 ألف شخص فيها. ومنذ ذلك الحين جرت عشرات التظاهرات التي شارك فيها نحو 300 ألف شخص في ميلانو وفلورنسا ونابولي وباليرمو.

وقال المتقاعد روبرتو ريبرنو إن «هؤلاء السردين هم بالتأكيد في معسكر اليسار. لا أحد يريد أن يشتم، أو أن ينشر الكراهية. جئت لكي أكون شاهداً، وإلا لكنت خجلت من كوني إيطالياً».