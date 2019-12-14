«إبادة الأرمن» تشعل التوتر الأمريكي التركي

المصدر: أنقرة، واشنطن - وكالات

استدعت تركيا السفير الأمريكي، أمس، غداة اعتراف الكونغرس بـ«الإبادة الأرمنية» في إجراء زاد من غضب تركيا في مرحلة حساسة بالنسبة لمستقبل العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وذكرت الخارجية التركية أنّ نائب وزير الخارجية سيدات أونال أبلغ السفير الأمريكي دافيد ساترفيلد رد فعل أنقرة، بعد أن حذّر مسؤولون أتراك من أن القرار سيلحق ضرراً بالعلاقات بين البلدين. وبعد تصويت مجلس النواب بغالبية ساحقة نهاية أكتوبر الماضي على القرار، تبنى مجلس الشيوخ أول من أمس بالإجماع نصاً «من أجل إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية عبر الاعتراف بها رسمياً».

لكن تركيا ترفض استخدام كلمة «إبادة» وتتحدث عن مجازر متبادلة على خلفية حرب أهلية ومجاعة خلفت مئات آلاف الضحايا بين الأتراك والأرمن. ويدعو نص القانون أيضاً إلى «رفض محاولات إشراك الحكومة الأمريكية في إنكار الإبادة الأرمنية».