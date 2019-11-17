مظاهرة حاشدة في براغ تطالب بتنحي الحكومة

المصدر: براغ-د.ب.أ وأ.ف.ب

احتشد عشرات الآلاف من التشيكيين أمس في شوارع براغ، في واحدة من أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد، منذ سقوط النظام الشيوعي، داعين رئيس الوزراء الملياردير أندريه بابيس، إلى التنحي، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ.

وتظاهر أكثر من 200 ألف تشيكي في وسط براغ، للمطالبة باستقالة بابيس، المتهم بالفساد، عشية الذكرى الـ 30 للثورة المخملية، التي أطاحت الشيوعية في تشيكوسلوفاكيا السابقة.

ويواجه بابيس الشعبوي، الشيوعي السابق، اتهامات بالفساد، وتحقيقاً للمفوضية الأوروبية حول تضارب مصالح محتمل، يتعلق بشركته «أغروفرت» القابضة، التي تضم أنشطة في استثمارات مختلفة، منها في قطاعات الزراعة والإعلام والكيمياء.

وينفي رئيس الحكومة التشيكي هذه التهم.

وورد اسم بابيس أيضاً كعميل في ملفات سرية للشرطة في ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما ينفيه الملياردير بشدة.

وحكومته الائتلافية مدعومة في البرلمان من الحزب الشيوعي.

وقالت الشرطة التشيكية على حسابها على تويتر «أكثر من 200 ألف شخص»، يشاركون في التظاهرة «فيما يأتي آخرون» إلى وسط براغ.

وصرح جوزف بلاندور، المتظاهر المتحدر من بلدة زاسوفا، شرقي تشيكيا «لا أحب أكاذيب رئيس الوزراء».