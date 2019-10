(فيديو) بحسب ترامب.. بوتين ليس رئيس روسيا!

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في معرض حديثه عن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه “الرئيس الجديد لروسيا”.؟ كما نقل هذه الكلمات الموقع الرسمي للبيت الأبيض.

ولفت الصحفي الأمريكي دانييل ديل، الانتباه إلى هذا الخطأ في تغريدة على صفحته في "تويتر"، قائلا: "ترامب ينادي الرئيس الأوكراني بالروسي".

Trump referred to Zelensky as the Ukrainian president, then, a little later in the exchange with reporters, referred to him as “the Russian - as you know, the new Russian president.”