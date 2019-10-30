(فيديو) بحسب ترامب.. بوتين ليس رئيس روسيا!

المصدر:
  • البيان الإلكترروني
التاريخ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في معرض حديثه عن نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه “الرئيس الجديد لروسيا”.؟ كما نقل هذه الكلمات الموقع الرسمي للبيت الأبيض.

ولفت الصحفي الأمريكي دانييل ديل، الانتباه إلى هذا الخطأ في تغريدة على صفحته في "تويتر"، قائلا: "ترامب ينادي الرئيس الأوكراني بالروسي".

وجاء هذا الخطأ بحسب موقع (Ruptly) في معرض تعليق ترامب على نشر نسخة محادثته مع زيلينسكي، حيث قال إن حديثهما كان "ممتازا"، وإن معارضيه (في الولايات المتحدة) حاولوا إثارة فضيحة من هذا الحديث.

وأضاف: فكما تعلمون، الرئيس الروسي الجديد، رجل طيب، أدلى ببيان. بأنه لم يكن هناك شيء. وأنه لم يكن هناك ضغط عليه".

كلمات دالة:
  • أوكرانيا،
  • ترامب،
  • روسيا،
  • فلاديمير زيلينسكي ،
  • الولايات المتحدة
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