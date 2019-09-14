واشنطن تفرض عقوبات على كيانات كورية شمالية

المصدر: واشنطن، سيئول - وكالات

فرضت واشنطن عقوبات مالية على ثلاثة كيانات كورية شمالية متهمة بشن هجمات إلكترونية طاولت بنى تحتية رئيسة على غرار مستشفيات بريطانية عام 2017 والمصرف المركزي في بنغلادش عام 2016.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات تستهدف ثلاث مجموعات قرصنة معلوماتية تسيطر عليها حكومة كوريا الشمالية، ومعروفة في أوساط صناعة الأمن المعلوماتي، لافتةً إلى ضلوعها في زرع فيروسات أو اختلاس أموال. والمجموعات هي لازارس غروب وبلونوروف واندارييل.

وأكدت مساعدة وزير الخزانة المكلفة مكافحة تمويل الإرهاب، سيغال ماندلكر، أن وزارة الخزانة تتحرك ضد مجموعات كورية شمالية للقرصنة المعلوماتية نفّذت هجمات دعماً لبرامج التسلح والصواريخ غير القانونية، مشيرةً إلى أن الحكومة الكورية الشمالية أنشأت في عام 2007 لازارس غروب داخل ما يسمى المكتب الثالث للإشراف التقني، وهو كيان مسؤول عن عمليات أمن المعلومات في البلاد. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيكون مستعداً للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي في مرحلة ما هذا العام.

على صعيد ذي صلة، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أمس، إن مبعوثها النووي، لي دو هون بحث في بكين مع نائب وزير الخارجية الصيني، لوه تشاو هوي، القضايا المتعلقة بالأوضاع في شبه الجزيرة الكورية. وأشاد الجانبان بالاتصالات الوثيقة الجارية بين سيئول وبكين، كما أشادا بعرض كوريا الشمالية على الولايات المتحدة استئناف المحادثات على مستوى مجموعات العمل. وتقاسم المبعوثان النوويان الكوري والصيني الآراء حول أهمية استئناف المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج في أسرع وقت ممكن لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام المستدام فيها.