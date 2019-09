المحكمة العليا تصادق على قيود فرضها ترامب على حق اللجوء

صادقت المحكمة الأمريكية العليا الأربعاء على قيود فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على حق اللجوء للحدّ بقوة من تدفّق المهاجرين الآتين من دول أمريكا الوسطى، وذلك من خلال منع الغالبية العظمى من هؤلاء من تقديم طلبات اللجوء على الحدود الأمريكية.

وسارع ترامب إلى الترحيب بقرار المحكمة، قائلاً في تغريدة على تويتر "انتصار كبير من المحكمة العليا الأمريكية للحدود على حقّ اللجوء".

BIG United States Supreme Court WIN for the Border on Asylum! https://t.co/9Ka00qK1Ob