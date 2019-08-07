باكستان تتوعد بالرد بعد إلغاء الحكم الذاتي لكشمير

المصدر: نيودلهي ـ أ ف ب

توعد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمام جلسة مشتركة للبرلمان في إسلام أباد، أمس، باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، رداً على قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي للمنطقة التي تسيطر عليها الهند من إقليم كشمير، ووضعها تحت الإدارة الهندية المباشرة. فيما أشاد وزير الداخلية الهندي أميت شاه أمس بقرار إلغاء الحكم الذاتي، مع أنباء عن تعزيز نيودلهي حملة القمع على المنشقين في المنطقة المضطربة.

وأعلنت السلطات الهندية توقيف ثلاثة قياديين في كشمير، معتبرة أنهم يشكّلون تهديداً للسلام، وذلك بعد فرضها إجراءات أمنية مشددة في المنطقة بعدما أعلن شاه، الاثنين، أن الرئيس ألغى الحكم الذاتي فيها. وبدأ شاه كذلك بتطبيق قانون يقضي بتقسيم المنطقة إلى جزأين ووضع كشمير تحت السيطرة المباشرة لنيودلهي. وأقر مجلس الشيوخ هذا القانون في وقت متأخر أول من أمس، ومن المقرر أن يتم تمريره في مجلس النواب بسهولة لأن الحكومة تملك أغلبية كبيرة فيه.

نقاش برلماني

وشبّه شاه، المساعد القوي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، الخطوة بـ «اللحظات التاريخية» في تاريخ الشعب الهندي، مضيفاً أن القانون «يجب أن تكتب كلماته بحروف من ذهب في التاريخ الهندي». وصرح أمام البرلمان: «سيناقش هذا البرلمان العظيم الذي عبر عن آرائه بشأن الوحدة، ووحدة أراضي الهند مرات عديدة هذا اليوم، مرة أخرى مشروع القانون الذي سيؤدي إلى دمج جامو وكشمير في الهند لأجيال قادمة».

ولكن، أمام جلسة مشتركة للبرلمان في إسلام أباد، انتقد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بشدة القرار الهندي. وأضاف: «أريد أن أوضح أننا سنقاوم هذه الخطوة في كل منبر، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي»، واعداً بإثارة المسألة مع رؤساء الدول ورفع المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب خان المجتمع الدولي بالتحرك. وقال: «إذا لم يتحرك العالم اليوم، وإذا لم يحترم العالم المتقدم قوانينه، فستصل الأمور إلى مكان لن نكون مسؤولين عنه».