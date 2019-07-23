بريطانيا تسعى لقوة أوروبية تحمي الملاحة في هرمز

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

كذبت الولايات المتحدة الأمريكية مزاعم إيران بشأن تفكيكها شبكة تجسس أمريكية، واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو تلك المزاعم عارية تماماً من الصحة، في وقت لازالت قضية احتجاز طهران ناقلة النفط البريطانية تتفاعل، حيث أجرى وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت محادثات مع نظيريه في فرنسا وألمانيا لبلورة موقف موحد من البلدان الثلاثة الموقعة على اتفاق (5+1)، وأكد امام البرلمان ان بلاده تسعى لانشاء قوة لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أمس، أن بلاده ستسعى لتشكيل قوة حماية بحرية أوروبية في الخليج بعدما احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز، مشدّداً في الوقت عينه على أن لندن لا تسعى لمواجهة مع إيران.

وقال هانت أمام النواب البريطانيين: «سنسعى الآن إلى تشكيل مهمّة حماية بحرية أوروبية لضمان العبور الآمن الطواقم والشحنات في هذه المنطقة الحيوية». وأضاف: «سنسعى إلى تشكيل هذه القوة بالسرعة الممكنة.. ولن تكون جزءاً من سياسة الضغوط القصوى الأمريكية على إيران».ووصف حادث الجمعة بأنه «عمل قرصنة دولة».

تحذير ومطالبات

في السياق قال ناطق باسم رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، إن بريطانيا دعت إيران،أمس إلى الإفراج فوراً عن الناقلة، «ستينا إمبيرو». وبحثت ماي، الوضع مع أعضاء حكومتها.

وأجرى وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت اتصالات بنظيريه الفرنسي جان ايف لودريان والألماني هايكو ماس «من أجل البحث بالاحتجاز غير الشرعي» من جانب إيران لناقلة النفط التي ترفع علم بريطانيا، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية البريطانية.

تاريخ من الكذب

ورفض ترامب أمس مزاعم إيران بأنها فككت «شبكة تجسس» تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) واعتقلت 17 شخصاً لعلاقتهم المفترضة بالوكالة. وكتب ترامب على تويتر «التقرير عن اعتقال إيران جواسيس جندتهم السي آي إيه كاذب تماماً» مضيفاً «هي مجرد مزيد من الأكاذيب والدعاية (مثل إسقاط الطائرة المسيرة) يطلقها النظام الإيراني الذي يفشل بشكل كبير ولا يدري ما يفعل».

وفي الاتجاه ذاته ذهب وزير الخارجية الأميركي، مايك يومبيو، قائلاً إن إيران لديها تاريخ طويل من الكذب، وقال بومبيو أن «بريطانيا تتحمل مسؤولية الحفاظ على سفنها». وفي تصريحات لقناة «فوكس نيوز» الأمريكية، الاثنين، شدد بومبيو على أن واشنطن «لا تريد حرباً مع إيران».

خيارات

تدرس بريطانيا عدة خيارات لزيادة الضغط على إيران، لكن مسؤولين يقولون إن الخيار العسكري غير مطروح في الوقت الحالي. كما تسعى بريطانيا للحصول على دعم دبلوماسي وتشغيلي من الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين في محاولة لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً لسفن الشحن التابعة لها.