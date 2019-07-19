القوات الأمريكية تدمّر مُسيّرة إيرانية هددت بارجة

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

شددت الولايات المتحدة الأمريكية من عقوباتها على إيران بهدف إثنائها عن السلوك المدمر الذي تتبعه في المنطقة، وفيما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، عقوبات جديدة على عدد من الشخصيات والكيانات المرتبطة بطهران، بينهم قادة ميليشيات عراقية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط.

وبالأخص في العراق واليمن، تراجع بصورة كبيرة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قواته دمرت طائرة إيرانية مسيّرة هددت سفينة أمريكية. وأضاف ترامب أن بارجة أمريكية دمرت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز.

بالتزامن أكدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين استعداد المنامة لاستضافة اجتماع يعنى بأمن الملاحة البحرية والجوية خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا، وبمشاركة نحو 65 دولة، ودعت وزارة الخارجية الأمريكية إيران إلى الإفراج الفوري عن ناقلة النفط التي تحتجزها منذ أيام بدعوى أنها تحمل «وقوداً مهرباً».

وكشفت وزارة الخارجية في مملكة البحرين عن استعدادات تجرى لاستضافة مؤتمر يعنى بأمن الملاحة البحرية والجوية خلال الفترة المقبلة. وذكرت الوزارة، في بيان، أن الاجتماع المزمع يأتي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا، وبمشاركة نحو 65 دولة، كإحدى نتائج المؤتمر الدولي لدعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط الذي انعقد بمدينة وارسو في شهر فبراير الماضي.

وأكدت الخارجية البحرينية أن «هذه المبادرة تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به مملكة البحرين للمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وإدراكاً منها للمخاطر التي تهدد المنطقة في ظل ممارسات إيران التي تشكّل خطراً كبيراً على الملاحة البحرية والجوية، وتجسيداً لسياسة مملكة البحرين المرتكزة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة كل المشكلات والأزمات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين».

لقاء

إلى ذلك، التقى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد، في واشنطن، نظيره الأمريكي مايك بومبيو، في إطار زيارة رسمية يقوم بها الوزير البحريني للولايات المتحدة.

ووفقاً لما ذكرته وكالة أنباء البحرين (بنا)، فقد عبّر الوزير البحريني عن ارتياحه للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية التاريخية والاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة وما تحرزه من تقدم على جميع المستويات. من جانبه، أكد بومبيو ضرورة مواصلة العمل المشترك وتعزيز التعاون مع دول المنطقة على المستويات كافة لمواجهة سياسات إيران المزعزعة للأمن والاستقرار.

في الأثناء، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن على إيران الإفراج فوراً عن سفينة تحتجزها في الخليج وأفراد طاقمها. وقال الناطق: «الولايات المتحدة تندد بقوة بما تقوم به السفن التابعة للحرس الثوري من مضايقة مستمرة للسفن وعرقلته للمرور الآمن في مضيق هرمز وحوله».

جاء ذلك بعد إعلان إيران أنها تحتجز ناقلة نفط تهرب الوقود في الخليج. وتابع الناطق قائلاً: «على إيران الكف عن هذا النشاط غير المشروع والإفراج عن الناقلة المحتجزة وطاقمها فوراً».

إلى ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، عقوبات على اثنين من قائدي الميليشيات التي تدعمها إيران في العراق، إضافة إلى محافظين اثنين سابقين، لارتكابهم انتهاكات خطرة ضد حقوق الإنسان وعمليات فساد.

وأوضحت الوزارة أن الشخصيات الأربعة هم ريان الكلداني قائد اللواء 40 ووعد قادو قائد اللواء 30، إلى جانب اثنين آخرين من المحافظين العراقيين السابقين، وهم نوفل حمادي السلطان محافظ نينوي السابق، وأحمد الجبوري محافظ صلاح الدين، إلى جانب 5 شخصيات أخرى، و7 كيانات أعلنت أنها على ارتباط بطهران.

البحث عن بحار مفقود

قال الأسطول الخامس الأمريكي إن البحرية الأمريكية وسفناً أخرى تقوم بعمليات بحث عن بحّار أمريكي مفقود في بحر العرب. وذكر بيان للأسطول الذي مقرّه البحرين أنه تم إدراج البحّار باعتبار أن مكانه غير معلوم «بعد الإبلاغ عن حادث سقوط رجل من على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن أثناء عمليات في بحر العرب يوم 17 يوليو».

ولم يذكر البيان اسم البحار. وتساعد سفينة للبحرية الإسبانية وأخرى للبحرية الباكستانية سفينتين للبحرية الأمريكية في عملية البحث. وتصاعد التوتر في منطقة الخليج وسط مخاوف من نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران. وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في سلسلة هجمات منذ منتصف مايو على ناقلات قرب مضيق هرمز، وهو ما تنفيه طهران. عواصم - وكالات